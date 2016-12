Immer mehr Anfragen in Vastorf

Von Claudia Wesch

Vastorf. Vastorf setzt auf sein Industrie- und Gewerbegebiet. Es ist der einzige Trumpf der kleinen Gemeinde im Südosten des Landkreises und sichert sowohl Arbeitsplätze als auch Gewerbesteuereinnahmen. Schon in den 1950er-Jahren wurden hier die ersten Bereiche ausgewiesen, 2007 überplante die Gemeinde das zehn Hektar große Areal noch einmal und goss es 2012 endgültig in seine Form.

Zu dem Zeitpunkt gab es noch Überlegungen zu einem Gleisanschluss in den Gewerbepark, doch die Bahn spielte nicht mit. Ursprünglich wollten die Vastorfer diesen Anschluss trotzdem realisieren, doch jetzt sind diese Pläne definitiv vom Tisch: Bei der jüngsten Ratssitzung verabschiedeten die Politiker eine Überarbeitung des Gebietes, die jetzt anstelle überwiegend großer Flächen eine kleinteilige Parzellierung vorsieht. Damit wird auch der Bereich überplant, über die das Gleis einmal laufen sollte.

Investitionen haben Früchte getragen

„Unsere Investitionen in den letzten Jahren haben Früchte getragen“, freute sich Gemeindedirektor Dennis Neumann. „Wir haben immer mehr Anfragen und müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir das realisieren können.“ Das war nicht immer so: Lange Zeit lag das Areal in einem wirtschaftlichen Dornröschenschlaf, gab es kaum gewerbliche Ansiedlungen. Das hat sich geändert, nicht zuletzt, weil die Metropolregion Hamburg das Vastorfer Areal als Premium-Gewerbegebiet vermarktet.

Die neue Planung, die das Ingenieurbüro Ohlenroth vorstellte, sieht drei Stichstraßen mit Wendehammer vor, die die großen Gewerbeflächen zu mehreren kleinen erschließt.

Gesprächsbedarf wegen der Entwässerung

Die größte ist die Planstraße A, die den Südwesten des Areals erschließt. Sie wird 6,50 Meter breit, zusätzlich einen Fußweg und einen Seitenstreifen zum Parken haben. Die anderen beiden sind kürzer: die Planstraße B schließt an den jetzigen Kreisel an und erschließt nur zwei Grundstücke und die Planstraße C verläuft auf dem Grundstück der Firma Manzke, die ebenfalls Interesse an der Planung hat.

„Da gibt es noch Gesprächsbedarf wegen der Entwässerung“, so Planer Werner Ohlenroth. „Einige der Flächen sind nicht angebunden.“ Allerdings hat er bereits eine Idee, wie sich das Ganze lösen lassen könnte: Ein Grundstück in dem Areal müsste dafür aus dem Verkauf genommen werden.

Bebauungsplan wird noch einmal angepasst

Billig werden diese drei Straßen nicht: Rund 830.000 Euro müsste die Gemeinde dafür auf den Tisch legen. „Das Geld wird aber auf die Käufer umgelegt“, versicherte Ohlenroth. Es handelt sich um eine Vorfinanzierung, nur zehn Prozent trägt die Gemeinde tatsächlich selbst.

Bei der Überplanung wird nun auch der Bebauungsplan noch einmal angepasst. Nachdem sowohl Windkraftanlagen als auch Massentierhaltung hier knapp abgewehrt worden konnten, wollen die Politiker diese Einschränkungen mit in den Plan einfließen lassen.

Die Planungen sollen aber erst Ende des kommenden Jahres umgesetzt werden. Für die potenziellen Käufer von Gewerbeflächen sollte dies kein Problem sein, befand Neumann, der bereits in konkreten Verhandlungen ist. Derzeit sind in dem Industrie- und Gewerbegebiet noch rund 95.000 Quadratmeter für rund 24,50 Euro pro Quadratmeter zu haben.