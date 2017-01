„Nitratbericht 2016: Wurde zu viel gedüngt?“

Lüneburg. Der „Nitratbericht 2016“ des Bundes legt den Finger erneut in die Wunde: In Niedersachsen ist die Konzentration von Nitrat im Grundwasser nach wie vor sehr hoch. Ein Lichtblick: der Landkreis Lüneburg. „Die Belastungen durch die Landwirtschaft sind in der Region Lüneburg im niedersächsischen Maßstab vergleichsweise gering“, erklärt Herma Heyken, Sprecherin des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Nitrat sei hier meistens nur direkt unter der Grundwasseroberfläche zu finden, bereits wenige Meter darunter sei es bereits abgebaut. „In den tieferen Grundwasserstockwerken findet sich hier in der Regel kein Nitrat.“ Auch geht aus dem „Nitratbericht 2016“ hervor, dass die Werte in der Region stabil bleiben, teilweise sogar abnehmen.

Schwankende Werte in Horndorf

Durch landwirtschaftliche Düngung geraten große Mengen des stickstoffhaltigen Nährstoffes in den Boden Pflanzen brauchen die Stickstoffverbindung zum Wachsen. Doch alles, was von den Pflanzen nicht aufgenommen wird, sammelt sich im Boden. Im menschlichen Körper droht das Nitrat in Nitrit umgewandelt zu werden, und damit zu dem eigentlich giftigen Stoff.

Dass Nitrat kaum ins tief gelegene Grundwasser vordringt, belegen auch die Werte, die in der Region gemessen wurden: An den Messstellen Radbruch, Eichholz, Dachtmissen, Echem und Horndorf liegen die Nitratwerte in den tieferen Schichten bei Null.

In Radbruch, Eichholz und Echem sind auch in den Schichten nahe der Oberfläche nur sehr geringe Mengen von dem Nährstoff gefunden worden, etwas anders sieht es jedoch in Dachtmissen und Horndorf aus: Während in Horndorf sehr schwankende Werte zwischen 1 bis 20 mg/l gemessen wurden und sich laut NLWKN hier keine steigende Tendenz feststellen lasse, liegen die Dachtmissener Werte zwischen 65 und 70 mg/l und damit über dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Eine stark erhöhte Nitratkonzentration sei unter anderem auch in Lüdershausen gemessen worden, sagt Michael Schneemann vom Wasserbeschaffungsverband (WBV) Elbmarsch. „Die Werte liegen bei über 100 mg/l“, berichtet er.

Lehm isoliert Grundwasser

Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität in der Region habe das aber nicht. „Unsere Trinkwasserbrunnen sind bis zu 300 Meter tief, die Werte wurden wenige Meter unter der Oberfläche gemessen“, sagt Schneemann. Und dank des vielen Lehms in der Erde seien die verschiedenen Grundwasserleiter gut voneinander isoliert. Auch Sven Harms, Leiter der Purena, Netzgebiet Nord, sieht keine Gefahr für das Trinkwasser. „Der Nitratgehalt liegt teilweise im nicht mehr messbaren Bereich.“

Dennoch plädieren Wasserversorger und NLWKN für ein Umdenken in der Landwirtschaft. „Die Fähigkeit des Bodens zum Nitratabbau ist nicht unendlich, und so weit wie möglich zu schonen“, stellt Heyken fest. Daher sollte ein weiterer Eintrag des Nährstoffs auf ein Minimum reduziert werden. Dem stimmt Schneemann zu. „Wir haben zu viel Stickstoff im System, zu viel Dünger auf den Äckern.“ Das sei auch auf den verstärkten Maisanbau und dem Erfolg der Biogasanlagen zurückzuführen, deren stickstoffhaltiges Abfallprodukt als Dünger verwendet wird. „Die Werte werden steigen, wenn sich nichts ändert.“

Und an so einer Veränderung wird bereits gearbeitet: In der Region bietet das Lüneburger Ingenieursbüro „INGUS“ Landwirten eine kostenlose Intensivberatung. Unter anderem helfen sie, den Einsatz von Dünger auf den Äckern so weit wie möglich zu reduzieren, damit die Pflanzen nur so viel Nährstoffe erhalten, wie sie tatsächlich aufnehmen können und nichts im Boden versickert.

Von Robin Williamson