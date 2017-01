Schulkind stürzt mit Fahrrad – Auto fährt weiter

lz Reppenstedt. Ein Kind ist am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf dem Schulweg mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Da ein involvierter Autofahrer weiterfuhr, ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht.

Wie die Polizei mitteilt, war ein unbekannter Fahrer eines vermutlich Pkw der Marke Audi an den Kreisverkehr Dachtmisser Straße herangefahren. Ein neunjähriger Junge kam vom linken Fahrradweg und näherte sich dem dortigen Zebrastreifen, als der Pkw noch schnell vor einem nahenden Bus in den Kreisverkehr einfuhr. Der Junge kam ohne Berührung zu Sturz und erlitt Schürfwunden. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-66388, in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für mögliche Unfallzeugen.