Königin Silvia nach Schwindelanfall im Krankenhaus

Mitteilung aus dem schwedischen Königshaus: Königin Silvia hat an ihrem Geburtstag einen Schwindelanfall erlitten. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Stockholm (dpa) – Die schwedische Königin Silvia liegt nach einem Schwindelanfall an ihrem 73. Geburtstag im Krankenhaus. Die Monarchin sei am späten Freitagabend in das Hospital gebracht worden, teilte das Königshaus mit.

«Die Königin ist seit einiger Zeit erkältet und hat am Freitagabend einen Schwindelanfall bekommen», hieß es in der Mitteilung. Silvia sei an Heiligabend noch zur Beobachtung im Krankenhaus, es gehe ihr «den Umständen entsprechend gut».