Kalenderblatt 2016: 29. Dezember

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Dezember 2016:

52. Kalenderwoche

364. Tag des Jahres

Noch 2 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Jesse, Lothar, Tamara, Thomas

HISTORISCHE DATEN

2015 – Wegen Beteiligung am Völkermord in Ruanda wird ein früherer Bürgermeister aus dem zentralafrikanischen Land in Frankfurt/Main zu lebenslanger Haft verurteilt.

2011 – Das Regime in Nordkorea ruft zum Ende der Staatstrauer für den langjährigen Alleinherrscher Kim Jong Il dessen Sohn Kim Jong Un zum neuen Machthaber aus.

2006 – Die Krupp-Stiftung hat ihre Beteiligung an dem Industriekonzern ThyssenKrupp auf die Sperrminorität von 25,1 Prozent erhöht. Dadurch wird eine feindliche Übernahme des größten deutschen Stahlproduzenten praktisch unmöglich. 2013 verliert die Stiftung die Sperrminorität wieder.

1996 – In Guatemala beenden Regierung und linksgerichtete Guerillabewegung mit einem Friedensvertrag offiziell den 1960 begonnenen Bürgerkrieg.

1991 – Das Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG), das Stasi-Opfern Einsicht in ihre Akten gewährt, tritt in Kraft.

1983 – Prinzessin Caroline von Monaco heiratet den drei Jahre jüngeren Stefano Casiraghi.

1934 – In Madrid wird das Stück «Yerma» des spanischen Lyrikers und Dramatikers Federico Garcia Lorca uraufgeführt.

1845 – Texas tritt als 28. Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika bei.

1170 – In der Kathedrale von Canterbury ermorden vier Ritter Erzbischof Thomas Becket, der mit König Heinrich II. um die Gerichtsbarkeit über den Klerus stritt. Als Auftraggeber der Bluttat sehen Historiker den Monarchen.

AUCH DAS NOCH

2015 – dpa meldet: In Alsdorf bei Aachen ist ein Mann mitsamt einer Straßenlaterne umgefallen. Die zur Unfallstelle geschickte Polizei bestätigte den Vorgang: Der Mann habe Geld abgehoben und sich vor der Bank gegen eine Laterne gelehnt, als er ein Knacken hörte. Der Polizist informierte seine Leitstelle so: «Laterne fällt um. Laterne kaputt. Mann ok.»

GEBURTSTAGE

1966 – Christian Kracht (50), Schweizer Journalist und Schriftsteller («Die Toten», «Faserland»)

1959 – Patricia Clarkson (57), amerikanische Schauspielerin («Learning to Drive – Fahrstunden fürs Leben»)

1946 – Marianne Faithfull (70), britische Rocksängerin und Schauspielerin (Album: «Broken English», Film: «Irina Palm»)

1938 – Jon Voight (78), amerikanischer Schauspieler («Coming Home», «Asphalt Cowboy»)

1721 – Madame de Pompadour, Mätresse des französischen Königs Ludwig XV., gest. 1764

TODESTAGE

2011 – Leopold Hawelka, österreichischer Kaffeehausbesitzer, Inhaber des Wiener Café Hawelka, geb. 1911

1986 – Andrej Tarkowski, sowjetischer Filmregisseur («Stalker», «Solaris»), geb. 1932