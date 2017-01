Obama verabschiedet sich mit großer Rede von Amerikanern

Chicago (dpa) – Mit einer großen Rede an das amerikanische Volk will US-Präsident Barack Obama am 10. Januar (Ortszeit) in Chicago das Ende seiner Amtszeit vorwegnehmen. Das kündigte das Weiße Haus am Montag an.

Die Rede stehe noch nicht, Obama schreibe gerade daran. Es werde vor allem um das «Wir»-Gefühl in der amerikanischen Gesellschaft gehen, hieß es im Vorfeld.

Die Präsidentschaft Obamas, der am Montag nach einem Hawaii-Urlaub mit seiner Familie nach Washington zurückkehrte, endet offiziell am 20. Januar. Dann wird sein designierter Nachfolger Donald Trump vereidigt. Chicago war der Wohnort Obamas, bevor er 2008 ins Weiße Haus gewählt wurde.

Nach der Wahl Trumps traf Obama überraschend noch weitreichende Entscheidungen. Unter anderem ließ er den UN-Sicherheitsrat in einer Resolution Israels Siedlungspolitik verurteilen und stellte sich hinter mehrere Entscheidungen zur Umwelt- und Klimapolitik. Noch diese Woche will er sich mit Parlamentariern seiner Demokratischen Partei treffen, um die von ihm initiierte Gesundheitsreform («Obamacare») vor dem Zugriff der Republikaner zu retten.