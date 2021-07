Der aktuelle Stand zum Coronavirus in Lüneburg und Umgebung

Wie viele Fälle sind bestätigt? Wie reagieren die Behörden und das Land? Wo bekomme ich Informationen und Hilfe? Welche Einschränkungen im öffentlichen und geschäftlichen Leben gibt es? Wo und wann muss ich eine Maske tragen?

Möchten Sie sich über die aktuellen Fallzahlen informieren? Hier finden Sie interaktive Grafiken, die die folgenden Daten rund um das Thema Coronavirus darstellen: Landkreis Lüneburg: Bestätigte Fälle und Genesene

7-Tage Inzidenz im Landkreis Lüneburg Zu einer Karte mit den Corona-Schnelltest-Stationen in der Hansestadt Lüneburg kommen Sie hier. + + Update, 26. Juli, 7.20 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 958 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 14,3 (Vortag: 13,8). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 15,9 (15,8). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 63 (59,2). Das ist weiterhin bundesweit der zweithöchste Wert hinter Solingen (67,2). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 958



Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 3

Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 14,3



7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 15,9

Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 63 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 10,2

Heidekreis: 7,8



Herzogtum Lauenburg: 8,6

Lüchow-Dannenberg: 0



Ludwigslust-Parchim: 2,8

Uelzen: 23,8 Dieser Beitrag wird ständig aktualisiert. Sobald es Informationen über aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus gibt, lesen Sie es auf dieser Seite. + + Update, 25. Juli, 15.30 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute 7 weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Kreisgebiet jetzt 3591 Infektionen bestätigt, davon gelten 3397 Betroffene als nicht mehr ansteckend. 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es 131 akute Fälle. + + Update, 25. Juli, 8.30 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1387 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 13,8 (Vortag: 13,6). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI unverändert bei 15,8 (15,8). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 59,2 (51,0). Das ist weiterhin bundesweit der zweithöchste Wert hinter Solingen (64,7). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1387

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 4 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 13,8

7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 15,8 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 59,2

Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 10,2 Heidekreis: 7,8

Herzogtum Lauenburg: 9,1 Lüchow-Dannenberg: 0

Ludwigslust-Parchim: 2,8 Uelzen: 19,5

+ + Update, 24. Juli, 16.10 Uhr: Seit dem letzten Corona-Update gibt es vier weitere bestätigte Corona-Virus-Infektionen im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle nunmehr bei 2.228. + + Update, 24. Juli, 15.00 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute 19 weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Kreisgebiet jetzt 3584 Infektionen bestätigt, davon gelten 3397 Betroffene als nicht mehr ansteckend. 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es 124 akute Fälle. + + Update, 24. Juli, 8.30 Uhr: Für den Landkreis Lüneburg meldet das Robert Koch-Institut heute eine 7-Tages-Inzidenz von 51,0. Das ist derzeit bundesweit der zweithöchste Wert - nur Solingen liegt noch darüber (69,7). Das RKI registrierte in den vergangenen sieben Tagen 94 Fälle im Landkreis. Auf die aktuellen Regelungen hat dies zunächst keinen Einfluss, da diese erst greifen, wenn der Wert drei Tage hintereinander über einem Grenzwert liegt. Erst am Montag treten Einschränkungen für den Inzidenzwert ab 35 in Kraft. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1919 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 13,6 (Vortag: 13,2). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 15,8 (14,9). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 51,0 (41,8). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1919

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 28 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 13,6

7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 15,8 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 51,0

Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 9,8 Heidekreis: 8,5

Herzogtum Lauenburg: 9,1 Lüchow-Dannenberg: 0

Ludwigslust-Parchim: 2,8 Uelzen: 22,7

+ + Update, 23. Juli, 18 Uhr: Seit Jahresbeginn hat das Corona-Impfzentrum in Lüneburg insgesamt 115.334 Impfungen durchgeführt, hinzu kommen 72.869 Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten. Aufgeschlüsselt in Impfquoten bedeutet das: 60,2 Prozent der Menschen im Landkreis Lüneburg haben bereits mindestens eine Corona-Impfung erhalten, vollständig geschützt sind 44,3 Prozent (Stand: 21. Juli 2021). + + Update, 23. Juli, 17.50 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute 22 weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Kreisgebiet jetzt 3565 Infektionen bestätigt, davon gelten 3397 Betroffene als nicht mehr ansteckend. 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es 105 akute Fälle. In stationärer Behandlung ist wegen Covid-19 niemand. Für folgende Bildungseinrichtungen hat das Gesundheitsamt für einzelne Kurse, Klassen und Gruppen Quarantänemaßnahmen angeordnet: BBS I, Lüneburg

Wilhelm-Raabe-Schule, Lüneburg

IGS Lüneburg

Gymnasium Herderschule, Lüneburg

Gymnasium Lüneburger Heide, Melbeck

IGS Embsen

Kita Heidkamp, Lüneburg

Gymnasium Oedeme + + Update, 23. Juli, 17.11 Uhr: Im Landkreis Uelzen sind heute drei weitere Coronavirus-Infektionen bestätigt werden. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt dem RKI zufolge bei 20,6. + + Update, 23. Juli, 15.42 Uhr: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt die Zulassung des Impfstoffes des US-Herstellers Moderna auch für 12- bis 17-Jährige. Nun muss nur noch die EU-Kommission zustimmen. Das gilt als Formsache, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. + + Update, 23. Juli, 12.00 Uhr: Der Landkreis Lüneburg startet in Kooperation mit der Leuphana ein weiteres Angebot. Am 28. Juli, 30. Juli sowie 3. August 2021 können sich Studierende, Mitarbeitende und Menschen aus der näheren Campus-Umgebung ohne einen Termin an der Universität gegen das Coronavirus impfen lassen. Mit der Aktion reagiert der Landkreis Lüneburg auch auf die aktuell steigenden Fallzahlen – denn insbesondere bei jungen Menschen wurde in den vergangenen Tagen verstärkt das Virus nachgewiesen. „An den drei Tagen der Aktion werden wir mit jeweils zwei mobilen Teams vor Ort sein. Sie verwenden die Impfstoffe von Astrazeneca, Biontech oder Johnson&Johnson“, erläutert Mikro Dannenfeld, Leiter des Corona-Impfzentrums, in einer Pressemitteilung des Kreises. Bei der Impfung ist der Personalausweis oder der Führerschein mitzubringen – wenn möglich auch der Impfausweis. Geimpft wird auf dem Campus an der Universitätsallee 1 im Gebäude 14 zu folgenden Zeiten: Mittwoch, 28. Juli, 12 bis 18 Uhr

Freitag, 30. Juli, 10 bis 14 Uhr

Dienstag, 3. August, 12 bis 16 Uhr + + Update, 23. Juli, 11.30 Uhr: Überlastet ist zurzeit das Corona-Bürgertelefon des Landkreises Lüneburg, der daher um Geduld bittet. Kurzfristig wird das Personal aufgestockt. Unter (04131) 26-1000 ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 13 Uhr das Bürgertelefon erreichbar. Fragen zur Corona-Impfung beantwortet auch die Impfhotline des Landes Niedersachsen unter 0800 9988665. + + Update, 23. Juli, 7.15 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 2089 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 13,2 (Vortag: 12,2). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 14,9 (13,9). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 41,8 (13,0). Das ist bundesweit der dritthöchste Wert nach Solingen (67,8) und Kaiserslautern (57,0), gleichauf mit Berlin Friedrichshain-Kreuzberg. Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 2089

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 34 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 13,2

7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 14,9 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 41,8

Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 7,9 Heidekreis: 7,1

Herzogtum Lauenburg: 7,1 Lüchow-Dannenberg: 0

Ludwigslust-Parchim: 2,4 Uelzen: 20,6 + + Update, 22. Juli, 21.20 Uhr: Zu den jüngsten Corona-Fällen in Lüneburg sagte Oberbürgermeister Ulrich Mädge am Donnerstagabend im Stadtrat, dass es sich bei den Infizierten zum Teil um Reiserückkehrer handele. Der OB sprach unterem von einer Abi-Fahrt nach Kroatien. Außerdem hätte es am Wochenende Ansteckungen bei Fußballspielen sowie mehreren größeren Partys wie der Abi-XXL-Feier in Bardowick gegeben. + + Update, 22. Juli, 17.01 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute 36 weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3543 Coronavirus-Infektionen gemeldet, davon gelten 3395 Betroffene als nicht mehr ansteckend. 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es 85 akute Fälle, wegen Covid-19 in stationärer Behandlung ist derzeit aber niemand. Für folgende Bildungseinrichtungen wurden neue Quarantänemaßnahmen angeordnet: Gymnasium Johanneum, Lüneburg: vier Kurse Bernhard-Riemann-Gymnasium, Scharnebeck: ein Klassenverband Berufsbildende Schulen I, Lüneburg: drei Kurse und zwei Klassenverbände Impfangebot für Partygäste: Die per Luca-App registrierten Partygäste der ABI-XXL-Feier in Bardowick wurden heute vom Gesundheitsamt per E-Mail kontaktiert und zur Impfung eingeladen. Sie können ohne Terminvereinbarung zur laufenden Impfaktion ins Corona-Impfzentrum nach Lüneburg kommen. Unter den Gästen dieser und weiterer Veranstaltungen am Wochenende sind bisher 40 Infektionen bekannt geworden. + + Update, 22. Juli, 16.40 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen steigen deutlich. Der Landkreis Lüneburg hat deshalb eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Diese Regeln gelten ab Sonnabend. + + Update, 22. Juli, 13.05 Uhr: Zum Start der Schulferien hat das Lüneburger Gesundheitsamt noch einmal Tipps zusammengestellt, was Reisende beachten sollten - vom digitalten Impfausweis bis zum Verhalten nach der Rückkehr. + + Update, 22. Juli, 7.05 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1890 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 12,2 (Vortag: 11,4). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 13,9 (12,7). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 13,0 (13,6). Offensichtlich sind die 21 aktuellen Fälle vom Mittwoch aber noch nicht vom RKI eingerechnet worden. Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1890

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 42 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 12,2

7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 13,9 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 13,0 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,5 Heidekreis: 8,5 Herzogtum Lauenburg: 8,6 Lüchow-Dannenberg: 4,1

Ludwigslust-Parchim: 2,4 Uelzen: 18,4 + + Update, 21. Juli, 21.09 Uhr: Am Sonnabend elf Neuinfektionen, Montag vier, Dienstag acht und am Mittwoch 21 neue Corona-Fälle. Der Landkreis Lüneburg wird noch in dieser Woche mit schärferen Regeln auf den starken Anstieg der Wocheninzidenz reagieren: https://sohub.io/lgxn + + Update, 21. Juli, 19.04 Uhr: Nächster Corona-Fall im Fußball: Ein Kicker des VfL Bleckede wurde positiv getestet. Mehr lest ihr hier. + + Update, 21. Juli, 17.04 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute 21 weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Kreisgebiet jetzt 3507 Infektionen bestätigt, davon gelten 3395 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es 49 akute Fälle, in stationärer Behandlung ist wegen Covid-19 aber bisher niemand. Für folgende Bildungseinrichtungen wurden neue Quarantänemaßnahmen angeordnet: Gymnasium Bleckede: ein Jahrgang Gymnasium Johanneum, Lüneburg: ein Jahrgang, eine Klasse und zwei Kurse Bernhard-Riemann-Gymnasium, Scharnebeck: ein Klassenverband und ein Kurs Berufsbildende Schulen I, Lüneburg: zwei Kurse und ein Klassenverband Berufsbildende Schulen II, Lüneburg: zwei Kurse und eine Klasse + + Update, 21. Juli, 7.50 Uhr: Das Bürger- und Kulturhaus Dahlenburg wird nicht wie geplant am Wochenende eröffnet. "Aufgrund der aktuellen Situation und der in den letzten Tagen massiv gestiegenen Zahlen möchten wir unser BuK OPENING an diesem Wochenende nicht durchführen. Wir wissen um die große Verantwortung bei einem solchen Event und wollen auf keinen Fall - ob bewusst oder unbewusst - eine Schuld an der Verbreitung des Covid-19 Virus tragen", heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Wer schon im Sportheim Tickets gekauft hat, erhält dort sein Geld zurück. + + Update, 21. Juli, 7.35 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 2203 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 11,4 (Vortag: 10,9). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 12,7 (11,3). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 13,6 (10,9). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 2203

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 19 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 11,4

7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 12,7 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 13,6 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 2,8 Heidekreis: 9,2 Herzogtum Lauenburg: 8,6 Lüchow-Dannenberg: 4,1

Ludwigslust-Parchim: 2,4 Uelzen: 18,4 + + Update, 20. Juli, 16.28 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute acht weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3486 Infektionen bestätigt, davon gelten 3394 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es also 29 akute Fälle. Wegen Covid-19 in stationärer Behandlung ist derzeit niemand. + + Update, 20. Juli, 16.05 Uhr: Im Landkreis Uelzen sind vier weitere Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt dem RKI zufolge bei 15,2. Derzeit wird eine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum behandelt. + + Update, 20. Juli, 14.45 Uhr: Einen Monat vor dem Beginn der lokalen Fußballsaison meldet sich das Thema Corona zurück. In der 1. Herren des TSV Bardowick sind drei Corona-Fälle aufgetreten. Das hat Folgen auch für einen weiteren Verein. + + Update, 20. Juli, 7.30 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1183 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 10,9 (Vortag: 10,3). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 11,3 (10,3). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 10,9 (8,7). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1183

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 34 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 10,9 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 11,3 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 10,9 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 4,7 Heidekreis: 8,5 Herzogtum Lauenburg: 8,1 Lüchow-Dannenberg: 6,2 Ludwigslust-Parchim: 2,4 Uelzen: 15,2 + + Update, 19. Juli, 18.42 Uhr: Unter den rund 500 Gästen einer Abi-XXL-Feier in Bardowick war auch eine mit dem Coronavirus infizierte Person. Der Landkreis rät: Alle Gäste der Party sollen jetzt auf Symptome achten. Mehr lest ihr hier. + + Update, 19. Juli, 18.03 Uhr: Seit der letzten offiziellen Meldung am Freitag sind im Landkreis Lüneburg elf weitere Coronavirus-Infektionen bestätigt worden, vier heute und sieben am Sonnabend. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3478 Coronavirus-Infektionen bestätigt, davon gelten 3394 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es 21 akute infizierte Personen. Wegen Covid-19 in stationärer Behandlung ist niemand. Für folgende Bildungseinrichtungen wurden neue Quarantänemaßnahmen angeordnet: Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule, Lüneburg: eine Klasse und ein Kurs Gymnasium Bleckede: eine Klasse + + Update, 19. Juli, 14.40 Uhr: Zwei weitere bestätigte Coronavirus-Infektionen im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle nunmehr bei 2206. 2072 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. + + Update, 19. Juli, 7.25 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 546 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 10,3 (Vortag: 10). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 10,3 (10,2). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg bleibt bei 8,7 (8,7). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 546

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 10,3 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 10,3 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 8,7 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,5 Heidekreis: 6,4 Herzogtum Lauenburg: 7,6 Lüchow-Dannenberg: 6,2 Ludwigslust-Parchim: 2,4 Uelzen: 11,9 + + Update, 18. Juli, 9.05 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1292 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 10 (Vortag: 9,4). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 10,2 (8,8). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 8,7 (5,4). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1292

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 3 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 10 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 10,2 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 8,7 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,5 Heidekreis: 6,4 Herzogtum Lauenburg: 7,6 Lüchow-Dannenberg: 6,2 Ludwigslust-Parchim: 2,4 Uelzen: 11,9 + + Update, 17. Juli, 16.35 Uhr: Zwei weitere bestätigte Coronavirus-Infektionen im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle nunmehr bei 2204. 2071 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. + + Update, 17. Juli, 9.35 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1608 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 9,4 (Vortag: 8,6). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 8,8 (8,0). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 5,4 (2,2). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1608

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 22 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 9,4 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 8,8 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 5,4 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,9 Heidekreis: 6,4 Herzogtum Lauenburg: 7,6 Lüchow-Dannenberg: 8,3 Ludwigslust-Parchim: 1,9 Uelzen: 14,1 + + Update, 16. Juli, 19.10 Uhr: Im Landkreis Uelzen ist heute eine weitere Coronavirus-Infektion bestätigt worden. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI bei 14,1. + + Update, 16. Juli, 17.00 Uhr: Seit Jahresbeginn hat das Corona-Impfzentrum in Lüneburg insgesamt 108.341 Impfungen durchgeführt, hinzu kommen 65.753 Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten. Aufgeschlüsselt in Impfquoten bedeutet das: 58,3 Prozent der Menschen im Landkreis Lüneburg haben bereits mindestens eine Corona-Impfung erhalten, vollständig geschützt sind 38,5 Prozent (Stand: 13. Juli 2021). + + Update, 16. Juli, 16.03 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute sechs weitere Coronavirus-Infektionen. Die Fälle stehen teilweise miteinander in Verbindung. Insgesamt sind im Kreisgebiet jetzt 3467 Infektionen bestätigt, davon gelten 3394 Betroffene als nicht mehr ansteckend. 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es demnach zehn akut infizierte Personen. Keine davon ist wegen Covid-19 in stationärer Behandlung. + + Update, 16. Juli, 13.20 Uhr: Die steigende Inzidenz in Uelzen führt zur teilweisen Rücknahme der Lockerungen. Der Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen – Lüchow-Dannenberg wird morgen eine neue Allgemeinverfügung erlassen, mit der die derzeit für den Landkreis Uelzen noch geltenden Erleichterungen ab Montag, 19. Juli 2021, wieder entfallen. Diese ist erforderlich, da am morgigen Samstag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis den dritten Tag in Folge den Wert von 10 überschreiten wird. Im Landkreis Uelzen gelten damit ab Montag wieder ausschließlich die strengeren Vorschriften der Niedersächsischen Corona-Verordnung für Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von nicht mehr als 35. Konkret bedeutet dies insbesondere, dass bei Zusammenkünften maximal zehn Personen zulässig sind, unabhängig von der Zugehörigkeit zu Haushalten. Alternativ dürfen sich zwei Haushalte treffen, wobei die Personenzahl des zweiten Haushaltes auf zwei beschränkt ist. In beiden Fällen sind Kinder dieser Personen bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren nicht einzurechnen. Nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren dürfen sich mit insgesamt bis zu zehn Kindern sowie den Personen eines Haushaltes treffen. Bei der Ermittlung der zulässigen Zahl von Personen werden vollständig Geimpfte und Genesene nicht eingerechnet. Auf den Wochenmärkten besteht wieder die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. In der Gastronomie sind geschlossene Gesellschaften wieder nur bis zu 100 Personen zulässig. Hierbei sind die Abstandspflichten sowie die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu beachten – solange nicht ein Sitzplatz eingenommen wurde. Das Gesundheitsamt hat im Rahmen der Kontaktnachverfolgung festgestellt, dass sich der aktuelle Anstieg der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Uelzen auf das Fehlverhalten von lediglich zwei Personen zurückführen lässt. In diesem Zusammenhang weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass die Quarantänevorschriften zwingend zu beachten sind und Personen mit Krankheitssymptomen angehalten sind, sich bis zum Vorliegen ihres Testergebnisses bei Kontakten unbedingt zurückzuhalten. Dazu Landrat Dr. Heiko Blume: „Es ist einfach ärgerlich, wenn durch das leichtsinnige Verhalten Einzelner Lockerungen der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus zurückgenommen werden müssen und unser aller Alltagsleben aufgrund entsprechender Vorgaben des Landes, die der Landkreis zu befolgen beziehungsweise umzusetzen hat, erneut eingeschränkt wird.“ + + Update, 16. Juli, 13 Uhr: Von Donnerstag, 22. Juli bis Samstag, 24. Juli 2021 öffnet das Corona-Impfzentrum Lüneburg seine Türen – auch ohne Termin. Für die Aktion hat das Land Niedersachsen insgesamt 1600 Dosen des Impfstoffs Janssen® von Johnson & Johnson bereitgestellt, bei dem bereits eine Impfung für den vollen Schutz vor dem Corona-Virus sorgt. Ärzte spenden Teil ihres Honorars an wohltätige Zwecke. + + Update, 16. Juli, 7.45 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1456 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 8,6 (Vortag:8,0). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 8,0 (7,0). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 2,2 (1,6). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1456

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 18 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 8,6 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 8,0 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 2,2 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,9 Heidekreis: 5,7 Herzogtum Lauenburg: 6,6 Lüchow-Dannenberg: 8,3 Ludwigslust-Parchim: 1,4 Uelzen: 14,1 + + Update, 15. Juli, 19.12 Uhr: Im Landkreis Uelzen wurden heute drei weitere Coronavirus-Infektionen bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI bei 13,0. Derzeit wird eine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. + + Update, 15. Juli, 15.57 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute eine weitere Coronavirus-Infektion. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3461 Infektionen bestätigt, davon gelten 3393 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es demnach fünf akute Fälle. Wegen Covid-19 in stationärer Behandlung ist zurzeit niemand. + + Update, 15. Juli, 8.00 Uhr: Der ASB hat drei kleine Corona-Schnelltest-Stationen geschlossen, auch die Kirchengemeinde St. Marien beendete den Betrieb der Teststation in der Friedenstraße . Die anderen Stationen von ASB und DRK bleiben allerdings weiterhin geöffnet. Das gilt auch für das Testzentrum Altstadt. Hier werden sogar die Öffnungszeiten erweitert, teilte der Betreiber, die Freiraum UG, mit. Seit dem 1. Juli ist das Zentrum nicht nur montags bis samstags von 7.30 bis 20 Uhr geöffnet, sondern nun auch noch sonntags von 10 bis 18 Uhr. Die Terminvergabe erfolgt nach wie vor unter www.testzentrum-altstadt.de oder direkt vor Ort. Getestete Personen können ihr Ergebnis schnell und unkompliziert nach 15 Minuten per Mail erhalten. lz + + Update, 15. Juli, 7.15 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1642 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 8,0 (Vortag: 7,1). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 7,0 (6,1). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 1,6 (1,1). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1642

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 32 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 8,0 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 7,0 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 1,6 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 6,3 Heidekreis: 2,8 Herzogtum Lauenburg: 5,6 Lüchow-Dannenberg: 4,1 Ludwigslust-Parchim: 0,9 Uelzen: 13,0 + + Update, 14. Juli, 16.30 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute eine weitere Coronavirus-Infektion. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3460 Infektionen bestätigt, davon gelten 3393 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es also vier akute Fälle. Aktuell ist niemand wegen Covid-19 in stationärer Behandlung. + + Update, 14. Juli, 15.30 Uhr: Fünf weitere bestätigte Coronavirus-Infektionen im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle nunmehr bei 2198. 2070 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. + + Update, 14. Juli, 7.35 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1548 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 7,1 (Vortag: 6,5). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 6,1 (5,8). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 1,1 (0,5). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1548

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 28 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 7,1 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 6,1 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 1,1 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,1 Heidekreis: 1,4 Herzogtum Lauenburg: 3,5 Lüchow-Dannenberg: 4,1 Ludwigslust-Parchim: 1,4 Uelzen: 8,7 + + Update, 13. Juli, 16.00 Uhr: Am heutigen Dienstag wurde eine weitere Coronavirus-Infektion gemeldet. Insgesamt sind im Landkreis Lüneburg 3459 Coronavirus-Infektionen gemeldet, davon sind 3393 Personen genesen und 63 verstorben. Derzeit gibt es drei akute Fälle, das heißt aktuell infizierte Personen. Aktuell ist keine Person wegen Covid-19 in stationärer Behandlung. + + Update, 13. Juli, 15.20 Uhr: Im Landkreis Uelzen sind die ersten vier Fälle der Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Das entspricht der Hälfte aller im Landkreis Uelzen seit dem 7. Juli nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen. Bei einer Person handelt es sich um eine Reiserückkehrerin aus Spanien, die sich aus diesem Grund bereits in Quarantäne befand. Bei den übrigen drei handelt es sich um eine Mutter und deren Kinder. Die Mutter hatte aufgrund entsprechender Symptome einen Arzt aufgesucht. Die Kinder zeigten ebenfalls leichte Symptome. Sie besuchen die Grundschule beziehungsweise den DRK-Kindergarten in Westerweyhe. Entsprechende enge Kontaktpersonen wurden bereits unter Quarantäne gesetzt und durch das Gesundheitsamt getestet. Auch das geimpfte Personal wurde vorsorglich getestet. Bisher fielen alle Tests negativ aus. Aktuell ist eine Grundschulklasse unter Quarantäne gesetzt und der gesamte DRK-Kindergarten vorübergehend geschlossen. Aktuell gibt es zwei weitere bestätigte Coronavirus-Infektionen im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle nunmehr bei 2193. 2070 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. Derzeit werden keine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. + + Update, 13. Juli, 8.45 Uhr: Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie soll der für den Oktober in Hannover geplante 37. Tag der Niedersachsen auf das kommende Jahr 2022 verschoben werden. Das Land und die Landeshauptstadt begründeten die Absage mit dem Infektionsschutz. Stattfinden soll der Tag nun vom 10. bis 12.Juni 2022, wie eine Sprecherin der Staatskanzlei mitteilte. Zu dem dreitägigen kulturellen Fest, das alle zwei Jahre in einer anderen Stadt gefeiert wird, wären mehrere Hunderttausend Menschen in der Landeshauptstadt erwartet worden. + + Update, 13. Juli, 8.45 Uhr: Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie soll der für den Oktober in Hannover geplante 37. Tag der Niedersachsen auf das kommende Jahr 2022 verschoben werden. Das Land und die Landeshauptstadt begründeten die Absage mit dem Infektionsschutz. Stattfinden soll der Tag nun vom 10. bis 12.Juni 2022, wie eine Sprecherin der Staatskanzlei mitteilte. Zu dem dreitägigen kulturellen Fest, das alle zwei Jahre in einer anderen Stadt gefeiert wird, wären mehrere Hunderttausend Menschen in der Landeshauptstadt erwartet worden. + + Update, 13. Juli, 7.30 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 646 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt leicht auf 6,5 (Vortag: 6,4). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 5,8 (5,4). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg bleibt bei 0,5 (0,5). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 646

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 26 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 6,5 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 5,8 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 0,5 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 4,3 Heidekreis: 0,7 Herzogtum Lauenburg: 2,5 Lüchow-Dannenberg: 2,1 Ludwigslust-Parchim: 0,5 Uelzen: 6,5 + + Update, 12. Juli, 16.55 Uhr: Am heutigen Montag wurde keine weitere Coronavirus-Infektion gemeldet. Allerdings kam am Sonnabend ein Fall hinzu. Insgesamt sind im Landkreis Lüneburg jetzt 3458 Coronavirus-Infektionen gemeldet, davon sind 3393 Menschen wieder genesen und 63 verstorben. Derzeit gibt es 2 akute Fälle, das heißt aktuell infizierte Personen. Keine Person ist wegen Covid-19 in stationärer Behandlung. + + Update, 12. Juli, 15.20 Uhr: Heute gibt es keine weiteren bestätigten Coronavirus-Infektionen im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle nunmehr bei 2191. 2070 Menschen sind wieder genesen, 115 verstorben. Derzeit werden keine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. Sechs Fälle gelten zurzeit als akut. + + Update, 12. Juli, 10 Uhr: Die Schnelltest-Station im Gemeindehaus St. Marien schließt am 13. Juli. Insgesamt wurden 3800 Tests durchgeführt. Keiner war positiv. Ob es nach den Sommerferien einer Wiedereröffnung bedarf, werden die Inzidenzzahlen mit entscheiden. Bereits geschlossen haben die ASB-Schnelltest-Stationen in der Thorner Straße, im Hotel Seminaris und im Ochtmisser Sportzentrum. + + Update, 12. Juli, 7.14 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 324 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 6,4 (Vortag: 6,2). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 5,4 (5,5). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg bleibt bei 0,5 (0,5). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 324

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 2 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 6,4 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 5,4 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 0,5 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 3,9 Heidekreis: 2,1 Herzogtum Lauenburg: 2,5 Lüchow-Dannenberg: 4,1 Ludwigslust-Parchim: 0,5 Uelzen: 6,5 + + Update, 11. Juli, 7.14 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 945 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 6,2 (Vortag: 5,8). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 5,5 (5,1). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt wieder minimal auf 0,5 (0.0). + + Update, 10. Juli, 13.49 Uhr: Im Landkreis Uelzen wurden heute zwei weitere Coronavirus-Infektionen bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt dem RKI zufolge bei 4,3. + + Update, 10. Juli, 6.37 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 952 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 5,8 (Vortag: 5,5). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 5,1 (4,9). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 0,0 (0,5). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 952

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 35 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 5,8 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 5,1 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 0,0 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 3,1 Heidekreis: 2,1 Herzogtum Lauenburg: 4,0 Lüchow-Dannenberg: 2,1 Ludwigslust-Parchim: 0,5 Uelzen: 4,3 + + Update, 9. Juli, 19.29 Uhr: Seit Jahresbeginn hat das Corona-Impfzentrum in Lüneburg insgesamt 104.285 Impfungen verabreicht, hinzu kommen insgesamt 62.012 Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten. Aufgeschlüsselt in Impfquoten bedeutet das: 55,9 Prozent der Menschen im Landkreis Lüneburg haben bereits mindestens eine Corona-Impfung erhalten, vollständig geschützt sind inzwischen 36,6 Prozent (Stand: 7. Juli 2021). Auf der Warteliste des Impfzentrums stehen derzeit 620 Personen, geimpft wird dort aktuell nur mit Anmeldung. Die Chancen, dort zeitnah einen Termin über das Impfportal des Landes Niedersachsen zu erhalten, sind aber dem Landkreis zufolge sehr gut. + + Update, 9. Juli, 16.27 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute keine weitere Coronavirus-Infektion. Insgesamt sind im Kreis jetzt 3457 Infektionen bestätigt, davon gelten 3391 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es drei akute Fälle. In stationärer Behandlung wegen Covid-19 ist zurzeit niemand. + + Update, 9. Juli, 13.10 Uhr: Eine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle nunmehr bei 2189. 2070 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. + + Update, 9. Juli, 7.15 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 949 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 5,5 (Vortag: 5,2). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 4,9 (4,6). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 0,5 (1,1). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 949

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 49 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 5,5 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 4,9 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 0,5 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 3,1 Heidekreis: 2,8 Herzogtum Lauenburg: 2,5 Lüchow-Dannenberg: 2,1 Ludwigslust-Parchim: 0,5 Uelzen: 1,1 + + Update, 8. Juli, 16.42 Uhr: Zwei weitere Coronavirus-Infektionen meldet heute der Landkreis Uelzen. Die 7-TageInzidenz liegt dem RKI zufolge bei 1,1. + + Update, 8. Juli, 16.03 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet auch heute keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3457 Fälle gemeldet, davon gelten 3391 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es also drei akut infizierte Personen. Wegen Covid-19 in stationärer Behandlung ist derzeit niemand. + + Update, 8. Juli, 14.40 Uhr: Die Terminvereinbarung in Zeiten von Corona hat zuverlässig funktioniert, zusätzlich bietet die Kfz-Zulassungsstelle in Lüneburg nun wieder offene Sprechzeiten an. Ab der kommenden Woche (Montag, 12. Juli 2021) können Bürgerinnen und Bürger spontan in die Behörde des Landkreises kommen, und zwar montags bis freitags von 7.30 bis 11.30 Uhr. Ein weiteres Zeitfenster gibt es dienstags zwischen 13.30 und 16.00 Uhr. Parallel dazu bietet die Kreisverwaltung nach wie vor Online-Anmeldungen an: Über www.landkreis-lueneburg.de/termin können Kundinnen und Kunden einen Termin mit der Kfz-Zulassungsstelle vereinbaren. + + Update, 8. Juli, 7.25 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 970 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt leicht auf 5,2 (Vortag: 5,1). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 4,6 (4,1). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg bleibt bei 1,1 (1,1). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 970

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 31 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 5,2 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 4,6 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 1,1 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 3,1 Heidekreis: 2,8 Herzogtum Lauenburg: 2,5 Lüchow-Dannenberg: 2,1 Ludwigslust-Parchim: 0,5 Uelzen: 1,1 + + Update, 7. Juli, 16.44 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute keine weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3457 Infektionen bestätigt, davon gelten 3390 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es vier akut infizierte Personen. In stationärer Behandlung ist wegen Covid-19 derzeit niemand. + + Update, 7. Juli, 15.29 Uhr: Im Landkreis Uelzen ist heute eine weitere Coronavirus-Infektion bestätigt worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI nach wie vor bei 0,0. Derzeit werden keine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum behandelt. In häuslicher Quarantäne befinden sich 43 Personen, 31 davon sind im Landkreis Uelzen lebende Reiserückkehrer. + + Update, 7. Juli, 7.15 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 985 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt auf 5,1 (Vortag: 4,9). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 4,1 (3,7). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 1,1 (1,1). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 985

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 48 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 5,1 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 4,1 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 1,1 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,9 Heidekreis: 2,8 Herzogtum Lauenburg: 2,0 Lüchow-Dannenberg: 2,1 Ludwigslust-Parchim: 0,5 Uelzen: 0 + + Update, 6. Juli, 15.52 Uhr: Der Landkreis Lüneburg hat heute keine weitere Coronavirus-Infektion gemeldet. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3457 Infektionen nachgewiesen, davon gelten 3390 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es vier akute Fälle. In stationärer Behandlung ist wegen Covid-19 niemand. + + Update, 6. Juli, 14.55 Uhr: Keine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle weiterhin bei 2185. 2070 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. + + Update, 6. Juli, 7.55 Uhr: Sollten auch Kinder und Jugendliche ohne Vorerkrankungen gegen Corona geimpft werden? Die Ärzte in Niedersachsen sind in dieser Frage gespalten. Und in mehreren Impfzentren wurden Jugendliche trotz eines Termines abgewiesen. Doch in Lüneburg werden Kinder und Jugendliche ohne Vorerkrankungen nicht nach Hause geschickt, sondern geimpft – sofern sie einen Termin übers Impfportal erhalten haben und die Voraussetzungen vorliegen, das heißt, dass sie die Impfung ausdrücklich wünschen und ihre Erziehungsberechtigten eingewilligt haben. Das teilte Katrin Holzmann, Pressesprecherin des Landkreises Lüneburg, mit. Generell bleibt es dabei, dass im Impfzentrum nur nach Terminvergabe gearbeitet wird. „Es bringt nichts, einfach ohne Termin zu erscheinen“, betonte Holzmann. Probleme bereitet allerdings die kurzfristige Umstellung auf eine generelle Kreuzimpfung für Bürgerinnnen und Bürger, die bisher einmal den Vektor-Impfstoff von Astrazeneca erhalten haben. Das betrifft nicht nur die Verfügbarkeit der beiden für die Kreuzimpfung vorgesehenen mRNA-Vakzine von Biontech und Moderna, sondern auch die Verunsicherung vieler Menschen. „Die Empfehlung zur Kreuzimpfung wird bei uns seit Freitagnachmittag umgesetzt“, erklärte Holzmann. Hinzu komme, dass die Zeitvorgabe bis zur Zweitimpfung auf sechs Wochen verkürzt wurde. Das Land arbeite gerade an einer Lösung, sodass die Betroffenen ihren Zweittermin übers Impfportal vorverlegen können. „Wir bitten, so lange von Nachfragen per Telefon oder Mail und von unangemeldeten Besuchen abzusehen“, sagte sie. wko + + Update, 6. Juli, 7.15 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 440 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt leicht auf 4,9 (Vortag: 5). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 3,7 (3,7). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 1,1 (1,6). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 440

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 31 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 4,9 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 3,7 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 1,1 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 7,5 Heidekreis: 0 Herzogtum Lauenburg: 2,0 Lüchow-Dannenberg: 2,1 Ludwigslust-Parchim: 1,9 Uelzen: 0 + + Update, 5. Juli, 17.27 Uhr: Auch im Landkreis Lüneburg wurde heute keine weitere Coronavirus-Infektion gemeldet. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3457 Infektionen nachgewiesen worden, davon gelten 3390 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es demnach vier akut infizierte Personen. Derzeit ist niemand wegen Covid-19 in stationärer Behandlung. + + Update, 5. Juli, 17.05 Uhr: Im Landkreis Uelzen gibt es keine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion. Die Wocheninzidenz pro 100.000 Einwohner gibt das RKI mit 0,0 an. + + Update, 5. Juli, 7.15 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 212 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz bleibt bei 5 (Vortag: 5). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 3,7 (3,7). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg bleibt bei 1,6 (1,6). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 212

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 5,0 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 3,7 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 1,6 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 7,5 Heidekreis: 1,4 Herzogtum Lauenburg: 1,0 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 2,4 Uelzen: 0 + + Update, 4. Juli, 8.45 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 559 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz steigt leicht auf 5 (Vortag: 4,9). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 3,7 (3,4). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 1,6 (1,1). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 559

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 7 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 5,0 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 3,3 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 1,6 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 7,9 Heidekreis: 1,4 Herzogtum Lauenburg: 1,0 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 3,3 Uelzen: 0 + + Update, 3. Juli, 15.30 Uhr: Der Kindergarten in Amelinghausen wurde unter Quarantäne gestellt. Mindestens ein Kind aus dem Landkreis Lüneburg hat sich mit dem Coronavirus infiziert. + + Update, 3. Juli, 14.45 Uhr: Mancher wünscht sich, dass die Impfzentren schon im Herbst ihre Türen schließen - und das nicht ganz uneigennützig. Doch LZ-Autor Thomas Mitzlaff befürchtet, dass die Einrichtungen bald nach den Sommerferien wieder dringend nötig sein werden. Mehr dazu lesen Sie in seinem Angespitzt. + + Update, 3. Juli, 14.40 Uhr: Am heutigen Sonnabend wurde bis zum Nachmittag eine weitere Coronavirus-Infektion im Landkreis Lüneburg gemeldet. Die betroffene Person befindet sich in Quarantäne, ihre Kontakte wurden vom Gesundheitsamt ermittelt und häuslich isoliert. Insgesamt sind im Landkreis 3.457 Coronavirus-Infektionen gemeldet, davon sind 63 verstorben. Die Zahl der Genesenen wird am Wochenende nicht ermittelt. Derzeit gibt es sechs akute Fälle, das heißt aktuell infizierte Personen. Eine Personen ist wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, sie wird nicht beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Lüneburg bei 1,1. Die heute gemeldeten Fälle sind in diesem Wert nicht enthalten. Sie fließen erst in die 7-Tage-Inzidenz ein, wenn das RKI über Nacht die Zahlen aktualisiert. + + Update, 3. Juli, 13.40 Uhr: Im Landkreis Uelzen wurden auch heute keine weiteren Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach weiterhin bei 0,0. + + Update, 3. Juli, 7.45 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 671 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 4,9 (Vortag: 5,0). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 3,4 (3,3). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg bleibt bei 1,1 (1,1). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 671

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 16 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 4,9 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 3,3 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 1,1 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 7,9 Heidekreis: 1,4 Herzogtum Lauenburg: 2,5 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 3,3 Uelzen: 0 + + Update, 2. Juli, 21.26 Uhr: Das Lüneburger Impfzentrum setzt die jüngste Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur Kreuzimpfung sofort um. Wer die Erstimpfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff erhalten hat, bekommt für die zweite Spritze Biontech oder Moderna angeboten. + + Update, 2. Juli, 16.23 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute eine weitere Coronavirus-Infektion. Insgesamt sind im Kreis Lüneburg jetzt 3456 Infektionen bestätigt, davon gelten 3388 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es also fünf akute Fälle. Eine Person ist wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, sie wird nicht beatmet. + + Update, 2. Juli, 13.15 Uhr: Im Landkreis Uelzen gibt es erneut keine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion. 2070 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. Aktuell gibt es keinen akuten Fall mehr im Kreis. + + Update, 2. Juli, 13.05 Uhr: Impfen ohne Termin – das ist ab Montag, 5. Juli, im Impfzentrum Uelzen möglich, das für die Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg zuständig ist. Dieses Angebot ist montags bis freitags von 13 bis 15.30 Uhr nutzbar. Es besteht dabei kein Anspruch auf eine Impfung mit einem bestimmten Impfstoff. Mitgebracht werden sollten: Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel; Impfpass – soweit vorhanden; Herzpass, Diabetikerausweis oder Medikamentenliste – falls vorhanden. Wer nur eine Zweitimpfung benötigt, sollte sich beim Bürgertelefon des Landkreises unter (0581) 823040 (montags bis freitags 8 bis 16 Uhr) anmelden. + + Update, 2. Juli, 11.20 Uhr: Die Impfkampagne in Kaltenmoor (bis Sonnabend) und Am Weißen Turm (Montag und Dienstag) wird ab sofort auf alle Menschen ausgedehnt, die in Stadt und Landkreis Lüneburg wohnen. Wer mag, kann sich spontan und ohne Anmeldung impfen lassen. + + Update, 2. Juli, 7.50 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 649 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 5,0 (Vortag: 5,1). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 3,3 (2,9). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg bleibt bei 1,1 (1,1). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 649

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 69 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 5,0 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 3,3 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 1,1 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 7,9 Heidekreis: 1,4 Herzogtum Lauenburg: 2,0 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 5,2 Uelzen: 0 + + Update, 1. Juli, 16.50 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet auch heute keine weitere Coronavirus-Infektion. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3455 Infektionen bestätigt, davon gelten 3386 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es demnach sechs akute Fälle. Eine Person ist wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, sie wird nicht beatmet. + + Update, 1. Juli, 7.10 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 892 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 5,1 (Vortag: 5,2). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 2,9 (3,0). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 1,1 (2,7). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 892

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 63 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 5,1 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 2,9 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 1,1 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 7,5 Heidekreis: 1,4 Herzogtum Lauenburg: 2,5 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 5,2 Uelzen: 0 + + Update, 30. Juni, 20.04 Uhr: Die Phase, in der Homeoffice die Norm war, endet. Viele Arbeitnehmer werden diese Phase im Geldbeutel spüren. Manche haben mehr, manche weniger übrig. Eine Bestandsaufnahme. + + Update, 30. Juni, 16.00 Uhr: Auch der Landkreis Lüneburg meldet heute keine weitere Coronavirus-Infektion. Insgesamt sind jetzt 3455 Infektionen nachgewiesen, davon gelten 3385 Betroffene als nicht mehr ansteckend. 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es also sieben akute Fälle. Drei Personen sind wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, beatmet werden muss aber niemand. + + Update, 30. Juni, 15.37 Uhr: Im Landkreis Uelzen gibt es keine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion. Die Wocheninzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI bei 0,0. Derzeit werden auch keine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. + + Update, 30. Juni, 13.00 Uhr: Darf der Chef fragen, wie es um den Impfstatus steht? Eigentlich nein, aber es gibt da ein paar Ausnahmen. + + Update, 30. Juni, 7.10 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 404 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 5,2 (Vortag: 5,4). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 3,0 (3,0). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 2,7 (2,2). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 808

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 56 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 5,2 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 3,0 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 2,7 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,5 Heidekreis: 1,4 Herzogtum Lauenburg: 2,5 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 6,6 Uelzen: 0 + + Update, 29. Juni, 16.21 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute eine weitere Coronavirus-Infektion. Insgesamt sind im Kreis 3455 Infektionen nachgewiesen, davon gelten 3382 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es 10 akute Fälle. Drei Personen sind wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, beatmet werden muss derzeit niemand. + + Update, 29. Juni, 15.40 Uhr: Im Landkreis Uelzen sind heute keine weiteren Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Die Wocheninzidenz pro 100.000 Einwohner liegt dem RKI zufolge bei 1,1. + + Update, 29. Juni, 12.10 Uhr: Der Landkreis Harburg organisiert am Wochenende 3./4. Juli eine Impfaktion. Dafür sind noch Plätze frei. Verimpft wird dabei der Wirkstoff Astrazeneca an alle Interessierten ab 18 Jahre. Wer am 3. oder 4. Juli in Winsen oder Buchholz geimpft werden möchte, schickt eine E-Mail an *protected email* mit Namen, Geburtsdatum, Anschrift sowie Telefonnummer – am besten Handynummer. Die Termine werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Eine kurze Nachfrage ergab: Solange das Kontingent noch nicht aufgebraucht ist, können sich auch Personen anmelden, die nicht im Landkreis Harburg wohnen. + + Update, 29. Juni, 7.10 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 404 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 5,4 (Vortag: 5,6). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 3,0 (3,1). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg bleibt bei 2,2 (2,2). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 404

Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 57 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 5,4 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 3,0 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 2,2 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,5 Heidekreis: 1,4 Herzogtum Lauenburg: 3,5 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 6,1 Uelzen: 1,1 + + Update, 28. Juni, 16.20 Uhr: Auch im Landkreis Lüneburg ist heute keine weitere Coronavirus-Infektion nachgewiesen worden. Insgesamt sind im Kreisgebiet jetzt 3454 Infektionen bestätigt, davon gelten 3379 Betroffene als nicht mehr ansteckend. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion sind insgesamt 63 Menschen verstorben. Derzeit gibt es also zwölf akute Fälle. Zwei Personen sind wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, beatmet werden muss derzeit niemand. + + Update, 28. Juni, 14.25 Uhr: Der Landkreis Uelzen meldet heute keine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle weiterhin bei 2185. 2069 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. Damit gibt es nur noch einen akuten Fall im Kreis Derzeit werden keine Personen mit oder wegen COVID-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. + + Update, 28. Juni, 7.10 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 219 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 5,6 (Vortag: 5,7). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 3,1 (3,1). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg bleibt bei 2,2 (2,2). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 219 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 8 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 5,6 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 3,1 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 2,2 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,5 Heidekreis: 0 Herzogtum Lauenburg: 3,5 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 5,7 Uelzen: 1,1 + + Update, 27. Juni, 09.00 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 538 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 5,7 (Vortag: 5,9). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 3,1 (3,2). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt leicht auf 2,2 (1,6). + + Update, 26. Juni, 14.15 Uhr: Der Landkreis Lüneburg hat heute eine weitere Corona-Virus-Infektion gemeldet. Insgesamt sind im Landkreis Lüneburg jetzt 3.454 Corona-Virus-Infektionen gemeldet, davon sind 3.376 Betroffene inzwischen genesen und 63 Menschen verstorben. Derzeit gibt es 15 akute Fälle. Insgesamt zwei Personen sind wegen COVID-19 in stationärer Behandlung, keine davon wird beatmet. Die 7-Tage-Inzidenzliegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Lüneburg bei 1,6 . + + Update, 26. Juni, 13.30 Uhr: Der Landkreis Uelzen meldet heute keine weitere bestätigte Corona-Virus-Infektion. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle weiterhin bei 2.185. 2.067 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. 7-Tagesinzidenz Landkreis Uelzen: 1,1 Derzeit werden keine Personen mit oder wegen COVID-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. In häuslicher Quarantäne befinden sich 83 Personen , davon handelt es sich bei 57 Personen um im Landkreis Uelzen lebende Reiserückkehrer. + + Update, 26. Juni, 7.15 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 592 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 5,9 (Vortag: 6,2). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 3,2 (3,7). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 1,6 (2,2). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 592 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 68 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 5,9 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 3,2 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 1,6 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,5 Heidekreis: 0 Herzogtum Lauenburg: 3,0 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 5,7 Uelzen: 1,1 + + Update, 25. Juni, 21.14 Uhr: Mit der fallenden Inzidenzen geht auch der Bedarf an Schnelltests zurück. Wo kann man wann einen Abstrich machen lassen? Eine Übersicht. + + Update, 25. Juni, 20.37 Uhr: Am 14. Juni startete in Deutschland der digitale Impfpass. Nicht nur im Landkreis Lüneburg hatten die Menschen so ihre Probleme damit. + + Update, 25. Juni, 16.35 Uhr: Im Landkreis Lüneburg ist heute keine weitere Coronavirus-Infektion nachgewiesen worden. Insgesamt sind im Gebiet des Landkreises jetzt 3453 Infektionen bestätigt, davon gelten 3376 Betroffene als nicht mehr ansteckend. 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es demnach 14 akute Fälle. Zwei Personen sind wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, beatmet werden muss derzeit keine von ihnen. Hinweis: Aufgrund eines Übermittlungsfehlers wurden die gestrigen Fälle nicht ans RKI gemeldet. Sie werden heute nachgetragen und fließen dann in die Berechnung des neuen Inzidenzwertes mit ein. Seit Jahresbeginn hat das Corona-Impfzentrum in Lüneburg insgesamt 96.177 Impfungen verabreicht, davon 37.467 Zweitimpfungen. In der vergangenen Woche gab es dort 6161 Impfungen. Zusätzlich führen auch Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Lüneburg in ihren Praxen Corona-Impfungen durch. Auf der Warteliste für das Corona-Impfzentrum in Lüneburg stehen derzeit rund 7000 Personen, gleichzeitig werden heute noch 4000 neue Impftermine im Impfportal freigegeben. + + Update, 25. Juni, 12.35 Uhr: Es gibt heute keine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle weiterhin bei 2185. 2067 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. Weiterhin werden keine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. + + Update, 25. Juni, 7.15 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 774 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 6,2 (Vortag: 6,6). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 3,7 (4,0). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 2,2 (3,3). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 774 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 62 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 6,2 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 3,7 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 2,2 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,5 Heidekreis: 0 Herzogtum Lauenburg: 6,1 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 4,2 Uelzen: 1,1 + + Update, 24. Juni, 16.30 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute zwei weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3453 Infektionen nachgewiesen, davon gelten 3376 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es also 14 akut infizierte Personen. Vier Patienten sind wegen Covid-19 in stationärer Behandlung. Beatmet werden muss derzeit niemand. + + Update, 24. Juni, 14.10 Uhr: Es gibt heute keine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle weiterhin bei 2185. 2066 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. Weiterhin werden keine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. + + Update, 24. Juni, 12.50 Uhr: Der Landkreis Harburg organisiert am 3. und 4. Juli eine Sonder-Impfaktion mit Astrazeneca in den beiden Impfzentren Buchholz und Winsen für insgesamt 1000 Menschen, unabhängig von Alter oder Geschlecht. Die Impfungen können ab sofort ausschließlich per E-Mail beim Landkreis über ein eigenes Anmeldeportal gebucht werden. Wer am 3. oder 4. Juli geimpft werden möchte, schickt eine E-Mail an *protected email* mit Namen, Geburtsdatum, Anschrift sowie Telefonnummer – am besten eine Handynummer. Die Termine werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Die Zweitimpfung erfolgt Ende September. + + Update, 24. Juni, 8.40 Uhr: Die Stadt Lüneburg sucht Unterstützung für die Kommunal- und Bundestagswahlen am 12. und 26. September - und bietet Impftermine . + + Update, 24. Juni, 7.15 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1008 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 6,6 (Vortag: 7,2). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 4,0 (4,1). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 3,3 (4,3). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1008 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 93 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 6,6 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 4,0 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 3,3 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 6,7 Heidekreis: 0 Herzogtum Lauenburg: 6,6 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 4,7 Uelzen: 2,2 + + Update, 23. Juni, 16.46 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute eine weitere Coronavirus-Infektion. Erstmals wurde bei vier Fällen aus den vergangenen Wochen die so genannte Delta-Variante nachgewiesen. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3451 Infektionen gemeldet, davon gelten 3372 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 63 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Zuletzt verstarb eine 19-jährige Frau mit schweren Vorerkrankungen. Derzeit gibt es also 16 akute Fälle. Drei Personen sind wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, eine davon wird beatmet. + + Update, 23. Juni, 15.15 Uhr: Es gibt auch heute keine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle weiterhin bei 2185. 2066 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. Weiterhin werden keine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. + + Update, 23. Juni, 9.05 Uhr: Das Lüneburger Impfzentrum soll über den 30. September hinaus erhalten bleiben. Im Kreistag soll am Donnerstag eine entsprechende Resolution verabschiedet werden. Sie richtet sich an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und an Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD). + + Update, 23. Juni, 7.15 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1016 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 7,2 (Vortag: 8,0). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 4,1 (4,3). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 4,3 (6,5). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1016 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 51 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 7,2 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 4,1 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 4,3 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 6,3 Heidekreis: 2,8 Herzogtum Lauenburg: 7,6 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 3,8 Uelzen: 2,2 + + Update, 22. Juni, 16.23 Uhr: Auch heute gibt es im Landkreis Lüneburg keine weitere Coronavirus-Infektion. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3450 Infektionen nachgewiesen, davon gelten 3369 Betroffene als nicht mehr ansteckend. 62 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es also 19 akute Fälle. Drei Personen sind wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, eine davon wird beatmet. + + Update, 22. Juni, 7.10 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 455 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 8,0 (Vortag: 8,6). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 4,5 (4,7). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 6,5 (7,6). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 455 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 77 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 8,0 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 4,5 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 6,5 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 4,3 Heidekreis: 2,8 Herzogtum Lauenburg: 7,6 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 5,7 Uelzen: 2,2 + + Update, 21. Juni, 17 Uhr: Im Landkreis Lüneburg ist heute keine weitere Coronavirus-Infektion nachgewiesen worden. Insgesamt sind im Kreisgebiet 3450 Coronavirus-Infektionen gemeldet, davon gelten 3367 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 62 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es demnach 21 infizierte Personen. Drei davon sind wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, eine von ihnen wird beatmet. + + Update, 21. Juni, 15.30 Uhr: Seit heute gilt eine neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. Was die Stufe Null (Inzidenz unter 10) für uns bedeutet, lesen Sie hier. + + Update, 21. Juni, 7.10 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 346 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 8,6 (Vortag: 8,8). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 4,7 (4,9). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg bleibt bei 7,6 (7,6). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 346 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 10 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 8,6 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 4,7 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 7,6 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 3,9 Heidekreis: 0,7 Herzogtum Lauenburg: 7,1 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 6,1 Uelzen: 2,2 + + Update, 20. Juni, 9.30 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 842 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 8,8 (Vortag: 9,3). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 4,9 (Vortag: 5,2). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt leicht auf 7,6 (Vortag: 6,5). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 843 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 16 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 8,8 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 4,9 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 7,6 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 3,9 Heidekreis: 0,7 Herzogtum Lauenburg: 7,6 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 5,7 Uelzen: 2,2 + + Update, 19. Juni, 15.10 Uhr: Gestern Abend, 18. Juni 2021, wurde vom Land Niedersachsen eine neue Corona Verordnung verkündet. Die darin enthaltenen Neuregelungen für die Stufe Null (Inzidenz unter 10) treten am Montag, den 21. Juni 2021 in Kraft. Erste Lockerungen gibt es schon dieses Wochenende: Ab heute sind Treffen von bis zu 10 Personen aus bis zu 10 Haushalten zulässig – zuzüglich vollständig geimpfter und genesener Personen sowie dazugehörender Kinder unter 14 Jahren. Ab Montag gilt dann: Es sind private Treffen zu Hause mit bis zu 25 Personen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel mit bis zu 50 Personen zulässig. Dabei spielt es keine Rolle mehr, aus wie vielen Haushalten die Personen stammen. Auch die Maskenpflicht auf Wochenmärkten wird ab Montag, 21.Juni, aufgehoben. + + Update, 19. Juni, 15.05 Uhr: Am heutigen Sonnabend wurden bis zum Nachmittag zwei weitere Coronavirus-Infektionen gemeldet. Insgesamt sind im Landkreis Lüneburg jetzt 3.450 Coronavirus-Infektionen gemeldet und 62 Menschen verstorben. Die Zahl der Genesenen wird am Wochenende nicht ermittelt. Derzeit gibt es 27 akute Fälle, das heißt aktuell infizierte Personen. Drei Personen sind wegen COVID-19 in stationärer Behandlung, eine Person wird beatmet. + + Update, 19. Juni, 14.00 Uhr: Seit dem letzten Corona-Update vom 18. Juni gibt es keine weitere bestätigte Corona-Virus-Infektion im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle weiterhin bei 2.184. + + Update, 19. Juni, 09.10 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.108 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt weiter auf 9,3 (Vortag: 10,3). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 5,2 (5,8). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt leicht auf 6,5 (6,0). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1.108 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 99 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 9,3 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 5,2 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 6,5 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,5 Heidekreis: 0,7 Herzogtum Lauenburg: 9,6 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 9,0 Uelzen: 2,2 + + Update, 18. Juni, 17.50 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute drei weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Kreisgebiet jetzt 3448 Infektionen bestätigt, davon gelten 3359 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 62 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es demnach 27 akute Fälle. Drei Personen sind wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, eine davon wird beatmet. Seit Jahresbeginn hat das Corona-Impfzentrum in Lüneburg insgesamt 90.016 Impfungen verabreicht, davon 33.404 Zweitimpfungen. In der vergangenen Woche gab es dort 5502 Impfungen. Zusätzlich führen auch Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Lüneburg in ihren Praxen Corona-Impfungen durch. Auf der Warteliste für das Corona-Impfzentrum in Lüneburg stehen derzeit mehr als 11.360 Personen. + + Update, 18. Juni, 13.40 Uhr: Es gibt keine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle weiterhin bei 2184. 2064 Menschen sind wieder genesen, 115 verstorben. Derzeit werden keine Personen mit oder wegen COVID-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. + + Update, 18. Juni, 11.40 Uhr: Voraussichtlich ab Montag werden weitere Lockerungen in Niedersachen gelten - dort, wo die Inzidenz stabil unter 10 liegt. Der Kreis Lüneburg wäre auch dabei. Einzelne Punkte der neuen Regeln sind noch umstritten. + + Update, 18. Juni, 9.50 Uhr: Im Rahmen einer Sonder-Impfaktion bietet das für die Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg zuständige Impfzentrum Impfwilligen aus diesen Landkreisen vom 25. bis 27. Juni, jeweils von 8.15 bis 14.30 Uhr, die Möglichkeit, sich kurzfristig mit dem Impfstoff Astrazenenca impfen zu lassen. Diesen Impfstoff erhält der Landkreis zusätzlich vom Land Niedersachsen. Die Sonder-Aktion richtet sich ausdrücklich an alle Erwachsenen ab 18 Jahren, ausgenommen sind jedoch aufgrund einer medizinischen Entscheidung des Impfzentrums Frauen im Alter von unter 50 Jahren. Unmittelbar vor der Impfung erfolgt im Impfzentrum eine eingehende Anamnese. Bei einer Kontraindikation kann eine Impfung durch den Impfarzt gegebenenfalls auch abgelehnt werden. Um an der Sonder-Aktion teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung unter (0581) 82-8025 oder *protected email* zwingend erforderlich. Anmeldungen sind ab Montag, 21. Juni, telefonisch täglich in der Zeit von 8 bis 15 Uhr oder ab sofort per E-Mail möglich. Bei der Anmeldung sind Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Postleitzahl und Wohnort anzugeben. Die Termine zur Verabreichung der rund 930 Impfdosen werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen vergeben. + + Update, 18. Juni, 7.00 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1076 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 10,3 (Vortag: 11,6). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 5,8 (6,4). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 6,0 (5,4). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1076 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 91 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 10,3 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 7,4 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 5,4 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,5 Heidekreis: 0,7 Herzogtum Lauenburg: 7,6 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 10,9 Uelzen: 3,2

+ + Update, 17. Juni, 19.43 Uhr: Im Landkreis Uelzen gibt es heute eine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion. Die Wocheninzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI bei 2,2. + + Update, 17. Juni, 16.33 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute drei weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Kreisgebiet jetzt 3445 Infektionen bestätigt, davon gelten 3358 Betroffene als nicht mehr ansteckend. 62 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es also 25 akute Fälle. Drei Personen sind wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, eine davon wird beatmet. Für eine Klasse der Grundschule Adendorf hat das Gesundheitsamt neue Quarantänemaßnahmen eingeleitet. + + Update, 17. Juni, 7.10 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1330 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 11,6 (Vortag: 13,2). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 6,4 (7,4). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 5,4 (6,5). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1330 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 105 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 11,6 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 7,4 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 5,4 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 4,3 Heidekreis: 0,7 Herzogtum Lauenburg: 8,1 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 12,7 Uelzen: 2,2

+ + Update, 16. Juni, 16.03 Uhr: Auch der Landkreis Lüneburg meldet heute keine weiteren Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Landkreis jetzt 3442 Infektionen gemeldet, davon gelten 3357 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 62 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es also 23 infizierte Personen. Drei davon sind wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, eine Person wird beatmet. + + Update, 16. Juni, 13.15 Uhr: Der Landkreis Uelzen meldet keine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle weiterhin bei 2183. 2064 Menschen sind wieder genesen, 115 verstorben. Derzeit werden keine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. In häuslicher Quarantäne befinden sich 71 Personen, davon handelt es sich bei 46 Personen um im Landkreis Uelzen lebende Reiserückkehrer. + + Update, 16. Juni, 7.05 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1455 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 13,2 (Vortag: 15,5). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 7,4 (8,5). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 6,5 (5,4) Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1455 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 137 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 13,2 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 7,4 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 6,5 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 3,9 Heidekreis: 0,7 Herzogtum Lauenburg: 8,1 Lüchow-Dannenberg: 0 Ludwigslust-Parchim: 12,3 Uelzen: 3,2

+ + Update, 15. Juni, 19.50 Uhr: Seit dem letzten Corona-Update gibt es eine weitere bestätigte Corona-Virus-Infektion im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle bei 2.183. + + Update, 15. Juni, 15.55 Uhr: Am heutigen Dienstag meldet der Landkreis Lüneburg bis zum Nachmittag sechs weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Landkreis jetzt 3.442 Coronavirus-Infektionen gemeldet, davon sind 3.356 Menschen wieder genesen und 62 verstorben. Derzeit gibt es 24 akute Fälle, das heißt aktuell infizierte Personen. Zwei Person sind wegen COVID-19 in stationärer Behandlung, sie werden aber nicht beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Lüneburg bei 5,4. Die heute gemeldeten Fälle sind in diesem Wert nicht enthalten. Sie fließen erst in die 7-Tage-Inzidenz ein, wenn das RKI über Nacht die Zahlen aktualisiert. Für folgende Bildungseinrichtung hat das Gesundheitsamt neue Quarantänemaßnahmen eingeleitet: Schule am Katzenberg, Adendorf: eine Klasse und ein Kurs. + + Update, 15. Juni, 7.10 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 652 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 15,5 (Vortag: 16,6). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 8,5 (9,8). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 5,4 (7,6). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 652 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 93 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 15,5 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 8,5 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 5,4 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 3,5 Heidekreis: 0,7 Herzogtum Lauenburg: 9,6 Lüchow-Dannenberg: 6,2 Ludwigslust-Parchim: 10,9 Uelzen: 3,2

+ + Update, 14. Juni, 15.44 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet am Montagnachmittag keinen neuen Fall . Zwei Fälle wurden vom Gesundheitsamt aus der Statistik genommen. Das bedeutet: Insgesamt sind nun 3436 Coronavirus-Infektionen gemeldet, davon sind 3352 Menschen wieder genesen und 62 verstorben. 22 akute Fälle gibt es derzeit. Eine Person wird stationär im Krankenhaus behandelt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 7,6. + + Update, 14. Juni, 14.00 Uhr: Seit dem letzten Corona-Update vom Freitag gibt es keine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle weiterhin bei 2182. 2063 Menschen sind wieder genesen, 115 verstorben. Derzeit werden keine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. In häuslicher Quarantäne befinden sich 63 Personen, davon handelt es sich bei 49 Personen um im Landkreis Uelzen lebende Reiserückkehrer. + + Update, 14. Juni, 12.30 Uhr: Heiß diskutiert wird zurzeit über ein mögliches Ende der Maskenpflicht. So spricht sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für ein baldiges Ende der Pflicht zunächst im Freien aus, später bei stabil niedrigen Inzidenzwerten auch in geschlossenen Räumen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil spricht sich hingegen dafür aus, dass drinnen weiterhin Masken getragen werden sollten. Ähnlich sieht das Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. "Wenn wir nach dem Wegfall der Testpflicht in vielen Situation nun auch noch die Maskenpflicht fallen lassen, sind wir im Grunde in einem ungestörten Leben wie vor der Pandemie. Das Virus aber sei noch da und wesentlich infektiöser durch Mutationen. Warum soll die Pandemie dann nicht wiederkommen?", gibt der Experte laut dpa zu bedenken. "Warum soll die Pandemie dann nicht wiederkommen?" Eva Grill, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, hält es ebenfalls für wichtig, drinnen weiterhin Maske zu tragen: "Masken sind ein einfacher und wirksamer Schutz, vor allem in Innenräumen. Es geht hier auch um den Schutz vor ansteckenderen neuen Varianten des Virus." + + Update, 14. Juni, 7.10 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 549 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 16,6 (Vortag: 17,3). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 9,8 (9,9). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg liegt unverändert bei 7,6 . Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 549 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 10 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 16,6 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 9,8 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 7,6 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 3,5 Heidekreis: 1,4 Herzogtum Lauenburg: 10,1 Lüchow-Dannenberg: 6,2 Ludwigslust-Parchim: 10,9 Uelzen: 3,2

+ + Update, 13. Juni, 12.05 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1489 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 17,3 (Vortag: 18,3). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 9,9 (10,4). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg liegt bei 7,6 (7,1). + + Update, 12. Juni, 13.27 Uhr: Der Landkreis Lüneburg hat heute eine weitere Coronavirus-Infektion gemeldet. Insgesamt sind im Kreisgebiet jetzt 3438 Infektionen bestätigt. 62 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Die Zahl der Genesenen wird am Wochenende nicht ermittelt. Derzeit gibt es also 31 akut infizierte Personen. Eine Person ist wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, sie wird nicht beatmet. Am Sonntag aktualisiert der Landkreis die Corona-Statistik künftig nicht mehr. + + Update, 12. Juni, 9.35 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1911 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 18,3 (Vortag: 18,6). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 10,4 (11,1). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg liegt bei 7,1 (7,1). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1911 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 129 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 18,3 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 10,4 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 7,1 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 2,8 Heidekreis: 2,8 Herzogtum Lauenburg: 11,1 Lüchow-Dannenberg: 8,3 Ludwigslust-Parchim: 8,5 Uelzen: 3,2

+ + Update, 11. Juni, 18.44 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute drei weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Kreisgebiet nun 3437 Infektionen bestätigt, davon gelten 3345 Betroffene als nicht mehr ansteckend, 62 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Derzeit gibt es also 30 akute Fälle. Eine Person ist wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, sie wird aber nicht beatmet. Für eine Klasse des Lüneburger Gymnasiums Johanneum hat das Gesundheitsamt neue Quarantänemaßnahmen angeordnet. + + Update, 11. Juni, 14.05 Uhr: Es gibt eine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle bei 2182. 2063 Menschen sind wieder genesen, 115 verstorben. Derzeit werden keine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. In häuslicher Quarantäne befinden sich 95 Personen, davon handelt es sich bei 79 Personen um im Landkreis Uelzen lebende Reiserückkehrer. + + Update, 11. Juni, 13.40 Uhr: "Corona wird nicht verschwinden", sagt Dr. Sebastian Graefe, der ärztliche Leiter des Lüneburger Impfzentrums. Und deshalb hofft er, dass die Impfbereitschaft in Lüneburg im Sommer hoch bleibt. Er beantwortet auch Fragen zum digitalen Impfpass. + + Update, 11. Juni, 7.10 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 2440 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 18,6 (Vortag: 19,3). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 11,1 (12,0). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 6,5 (7,1). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 2440 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 102 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 18,6 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 12,0 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 6,5 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 3,9 Heidekreis: 2,1 Herzogtum Lauenburg: 11,1 Lüchow-Dannenberg: 8,3 Ludwigslust-Parchim: 9,9 Uelzen: 3,2

+ + Update, 10. Juni, 20.44 Uhr: Der Rat der Stadt Lüneburg hat ein Hilfspaket geschnürt, das die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder, Jugendliche und Familien abfedern soll. + + Update, 10. Juni, 16.29 Uhr: Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat keine generelle Impfempfehlung für gesunde Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen gegen das Coronavirus aber für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen. Das geht aus dem jüngsten Bulletin des Robert-Koch-Instituts hervor. + + Update, 10. Juni, 16.19 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute nur eine weitere Coronavirus-Infektion. Insgesamt sind im Kreisgebiet jetzt 3434 Infektionen bestätigt, davon gelten 3340 Betroffene als nicht mehr ansteckend. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion sind nun 62 Menschen verstorben. Zuletzt verstarb ein über 80-jähriger Mann. Derzeit gibt es also 32 akut infizierte Personen. Eine Person ist wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, sie wird aber nicht beatmet. + + Update, 10. Juni, 14.00 Uhr: Es gibt keine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion im Landkreis Uelzen. Stattdessen wurde eine gestern positiv gemeldete Person wieder aus der Statistik entfernt, da es sich um einen falsch-positiven Test handelte. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle bei 2181. 2063 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. Derzeit werden keine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. In häuslicher Quarantäne befinden sich 105 Personen, davon handelt es sich bei 86 Personen um im Landkreis Uelzen lebende Reiserückkehrer. + + Update, 10. Juni, 12.00 Uhr: Die Inzidenz bleibt niedrig, der Nachholbedarf gefühlt sehr hoch. Was ist zurzeit in und um Lüneburg erlaubt? Hier liefern wir einen Überblick.

+ + Update, 10. Juni, 7.00 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3187 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 19,3 (Vortag: 20,8). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 12,0 (13,9). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg bleibt konstant bei 7,1 . Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 3187 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 94 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 19,3 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 12,0 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 7,1 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 4,7 Heidekreis: 4,3 Herzogtum Lauenburg: 11,6 Lüchow-Dannenberg: 8,3 Ludwigslust-Parchim: 8,0 Uelzen: 4,3

+ + Update, 9. Juni, 16.37 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute drei weitere Coronavirus-Infektionen. Insgesamt sind im Kreisgebiet jetzt 3433 Coronavirus-Infektionen gemeldet, davon gelten 3339 Betroffene als nicht mehr ansteckend. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion sind insgesamt 61 Menschen verstorben. Derzeit gibt es demnach 33 aktuell infizierte Personen. Eine Person ist wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, sie wird nicht beatmet. Für eine Klasse des Johanneums in Lüneburg hat das Gesundheitsamt neue Quarantänemaßnahmen veranlasst. + + Update, 9. Juni, 16.02 Uhr: Im Landkreis Uelzen sind heute zwei weitere Coronavirus-Infektionen bestätigt worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 2,2. + + Update, 9. Juni, 7.10 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3254 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 20,8 (Vortag: 22,9). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 13,9 (15,7). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg steigt auf 7,1 (6,5). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 3254 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 107 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 20,8 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 13,9 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 7,1 Die 7-Tage-Inzidenz in Lüneburgs Nachbarkreisen: Harburg: 5,9 Heidekreis: 4,3 Herzogtum Lauenburg: 12,6 Lüchow-Dannenberg: 8,3 Ludwigslust-Parchim: 8,5 Uelzen: 2,2

+ + Update, 8. Juni, 17 Uhr: Der Landkreis Lüneburg meldet heute sechs weitere Coronavirus-Infektionen. Für eine Klasse und einen Kurs des Johanneums in Lüneburg sowie eine Klasse der Grundschule Amelinghausen hat das Gesundheitsamt neue Quarantänemaßnahmen eingeleitet. Insgesamt sind im Kreisgebiet jetzt 3430 Infektionen bestätigt, davon gelten 3333 Personen als nicht mehr ansteckend. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion sind 61 Menschen verstorben. + + Update, 8. Juni, 13.10 Uhr: Eine weitere bestätigte Coronavirus-Infektion im Landkreis Uelzen. Damit liegt die Anzahl der insgesamt bestätigten Fälle bei 2180. 2058 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind wieder genesen, 115 verstorben. Derzeit werden keine Personen mit oder wegen Covid-19 im Helios-Klinikum Uelzen behandelt. In häuslicher Quarantäne befinden sich 103 Personen, davon handelt es sich bei 80 Personen um im Landkreis Uelzen lebende Reiserückkehrer. + + Update, 8. Juni, 7.30 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1204 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 22,9 (Vortag: 24,3). In Niedersachsen liegt der Wert laut RKI bei 15,7 (17,1). Die Wocheninzidenz im Landkreis Lüneburg sinkt auf 6,5 (11,9). Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Entwicklung der Corona-Pandemie in unserer Region: Aktuelle Zahl der Fälle aus den letzten 24 Stunden in Deutschland: 1204 Zahl der Toten in den letzten 24 Stunden in Deutschland: 140 Bundesweite 7-Tage-Inzidenz: 22,9 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen: 15,7 Inzidenzwert für den Landkreis Lüneburg: 6,5 <st