Im September werden die Weichen für Lüneburgs Entwicklung gestellt

Am 12. September 2021 wird die neue Oberbürgermeisterin in Lüneburg gewählt. Unsere Hansestadt bietet viel Potential für eine moderne, nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung, doch sie steht vor ebenso vielen Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Jetzt gilt es, die Weichen zu stellen und gute Rahmenbedingungen für die Entwicklung Lüneburgs zu schaffen. Es ist Zeit für einen Wechsel und Zeit für durchgreifende Veränderungen.

Als Ingenieurin will ich für neuen Schwung und frische Ideen in Lüneburg sorgen und bringe dafür viel Wissen, Erfahrung, eine hohe Führungskompetenz und einen modernen Führungsstil mit. Das ist „das A&O“ für eine gut funktionierende Verwaltung, die Ideen und Lösungen erarbeitet und diese zügig in die Tat umsetzt. Und da gibt es doch einige Herausforderungen, die wir in Lüneburg zu stemmen haben:

Mobilität muss in Lüneburg moderner und klimagerechter organisiert werden, um unsere Stadt von Verkehr zu entlasten. Nach Corona und durch zunehmenden Onlinehandel müssen wir unsere Innenstadt neu beleben, mit mehr Grün, besserer Aufenthaltsqualität und neuen Funktionen. Auch müssen wir dafür sorgen, dass der Motor der Wirtschaft nicht nur anspringt, sondern jetzt wieder richtig Fahrt aufnimmt: Wir müssen die Wirtschafts- und Innovationskraft der hier ansässigen Unternehmen stärken und den Standort Lüneburg so gestalten, dass er für neue Unternehmen und Start-ups attraktiv ist und auch für Fachkräfte, die wir dringend benötigen. Dafür brauchen wir unsere Leuphana, mit der wir hier in der Stadt viel intensiver zusammenarbeiten müssen. Und wir brauchen eine Bildungsoffensive in unseren Schulen, die wir modernisieren und digitalisieren müssen. Außerdem brauchen wir mehr bezahlbaren Wohnraum, durch Nachverdichtung und indem wir einen guten „Wohnraum-Mix“ im Einklang mit unseren Nachbarkommunen schaffen.

Das schafft eine Oberbürgermeisterin nicht alleine. Wir brauchen dafür die tatkräftige Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger. Es gibt viele, die ihre Stadt, ihr Umfeld und die Lebens- und Umweltqualität mitgestalten wollen. Sie wissen sehr genau, wo der Schuh drückt und welche Lösungen sich anbieten. Deshalb will ich Bürgerinnen und Bürger stärker und gut organisiert in die Entwicklung der Stadt einbinden.

Nicht minder wichtig ist mir eine gute Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und mit den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Nur wenn wir ein gutes Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung organisieren, können wir die Herausforderungen wirklich stemmen.

Das habe ich mir vorgenommen – ausführlich finden Sie all dies unter monikascherf.de