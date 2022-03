Tödlicher Unfall zwischen Rottorf und Handorf

Auf der K46 zwischen Rottorf und Handorf hat ein VW am frühen Donnerstagmorgen einen Fußgänger aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn erfasst. Noch am Unfallsort erlag der Mann seinen Verletzungen. Die Straße ist aktuell teils voll gesperrt.

Handorf. Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es in den Morgenstunden des 17.03.2022 auf der Kreisstraße 46 zwischen Rottorf und Handorf. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Pkw VW Up gegen 05:00 Uhr die K46 von Rottorf in Richtung Handorf. In Höhe der rechtsseitig befindlichen Auffahrt zur Bundesstraße 404 befand sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Fußgänger auf der Fahrbahn. Der 40-Jährige schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und erfasste diesen mit seinem Pkw.

Der Mann wurde durch den Aufprall schwer verletzt und erlag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Unfallort seinen Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Fußgänger um einen 68-jährigen Fahrer eines LKW. Der LKW befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Gegenfahrbahn. Warum sich der Mann auf der Fahrbahn befand, ist aktuell noch unklar. Rettungskräfte von Polizei und Rettungsdienst waren am Unfallort im Einsatz. Für die Unfallaufnahme, zu der auch eine Drohne eingesetzt wird, wird die Fahrbahn aktuell teils voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. lz