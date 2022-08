Auftakt des Heideblütenfestes: „Der See brennt“

Programm für die ganze Familie

Das 71. Amelinghausener Heideblütenfest hat für seine Besucher jede Menge zu bieten. Rund 20 unterhaltsame Veranstaltungen stehen in der Festwoche auf dem Programm. Der Auftakt stieg am Sonnabend, 13. August, mit der Veranstaltung „Der See brennt“ am Lopausee.

Am Sonntag, 14. August, ist in Amelinghausen verkaufsoffener Sonntag mit großem Flohmarkt, Oldtimer-Ausstellung, Menschenkicker-Turnier und Musik. Parallel dazu veranstaltet der Verein RegioKult seinen Heide-Erlebnistag am Heidschnuckenstall in der Kronsbergheide.

Nach dem Auftaktwochenende geht es Schlag auf Schlag weiter mit abwechslungsreichen Veranstaltungen für die gesamte Familie. Dazu gehören der Heidjer-Abend mit Musik am Schafstall der Familie Petersen am Montag, 15. August, die traditionelle Bockwahl der Heideböcke auf dem Hof des Landgasthauses Niedersachsen am Freitag, 19. August, und der Krönungssonntag am 21. August. Am Kronsberg findet ab 13 Uhr die Wahl der Nachfolgerin von Heidekönigin Leonie Laryea statt. Die neue Majestät führt dann den Umzug durch den Ort an.

Eintrittspreise

21. August, Krönung der neuen Königin mit Festumzug: 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre 2 Euro.

21. August, nur Festumzug durch das Dorf: 4 Euro, Kinder bis 14 Jahren frei.

Weitere Informationen zum Programm des 71. Heideblütenfestes in Amelinghausen gibt es hier.