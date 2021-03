Rückblick und Hintergrundinfos zur Talk-Runde

Wie beeinflusst der Klimawandel unser Grundwasser? Was hat sauberes Trinkwasser mit Schulbildung zu tun? Was kann jeder persönlich für den Trinkwasserschutz tun? Diesen und vielen weiteren spannenden Fragen zum Thema Wasser haben sich die Referenten Thomas Meyer und Hinrich Beckmann (Purena), Dr. Stephan Tenge (Avacon) und Johannes Tomczak (Viva con Agua) in einer 90-minütigen digitalen Talkrunde gestern Abend gewidmet.

Die Diskussionsteilnehmer berichteten nicht nur, wie sie sich persönlich für den Schutz des Wassers einsetzen, sondern erörterten auch neue Lösungen für die Wasserversorgung und die Chancen, die sich durch eine intensive Kampagnenarbeit ergeben. Johannes Tomczak gab spannende Einblicke über das weltweite Engagement von Viva con Agua. Er stellte technisch-innovative Lösungen wie Nebelkollektoren in Tansania vor oder mobile Bohrgeräte, die in Äthiopien zum Einsatz kommen. Ebenso wichtig für die Organisation: die Aufklärung der Bevölkerung – in allen Ländern der Erde. Auch die Geschäftsführer von Purena, Thomas Meyer und Hinrich Beckmann, machten noch einmal intensiv auf den Wert des Wassers aufmerksam und erläuterten, was die Energie- und Wasserwirtschaft leisten kann. Dabei gingen sie auf die Herausforderungen der Wasserversorgung ein und berichteten, was intelligentes Wassermanagement leisten kann.

Auf alle Fragen, die nicht direkt in der Talkrunde beantwortet werden konnten, gibt es heute auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen und der Internetseite weitere Antworten und Hintergrundinformationen.

Die Weltwasserwoche 2021: Eine Initiative von Purena und Avacon

Wasser ist eine unserer wichtigsten und wertvollsten Ressourcen. Es hält unser Leben am Laufen. Doch immer und überall aus dem Vollen schöpfen zu können, ist keinesfalls selbstverständlich. Der jährliche Weltwassertag der Vereinten Nationen erinnert an diese einzigartige Bedeutung und steht 2021 unter dem Leitgedanken „Wert des Wassers“.

„Als regionaler Wasserversorger arbeiten wir Tag für Tag daran, die Wasserbereitstellung auch für die Zukunft zu sichern, beispielsweise mit technischen Modernisierungen oder regionalen Umweltschutzmaßnahmen. Dazu gehört für uns ebenso, die Menschen in unserem Versorgungsgebiet für einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser zu sensibilisieren. Genau das möchten wir am diesjährigen Weltwassertag tun – ein Tag allein ist uns allerdings nicht genug“, erklärt Thomas Meyer, Geschäftsführer von Purena, einem Tochterunternehmen von Avacon.

Aus diesem Anlass veranstalten Purena und Avacon erstmals die Weltwasserwoche mit verschiedenen digitalen Aktionen im gesamten Purena-Versorgungsgebiet – unter anderem in Lüneburg. Jeder Tag widmet sich dem Thema Wasser auf eine andere spannende Art und Weise – von einer digitalen Podiumsdiskussion, über Schulaktionen bis hin zu Rezept-Tipps und Gewinnspielen.

