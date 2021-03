Leitungswasser mal anders

Lüneburg hat eines der besten Leitungswasser Deutschlands*. Dafür sorgt die Avacon-Tochter Purena als regionaler Wasserversorger Tag für Tag. Alle ohnehin strengen Grenzwerte für Trinkwasser in Deutschland werden hier in der Hansestadt meist um ein Vielfaches unterschritten. Ein Grund mehr, diese wunderbare Quelle auch als Durstlöscher zu nutzen. Denn Leitungswasser ist nicht nur gesund, sondern auch ein echtes Multitalent in Sachen Umweltschutz. Wer Leitungswasser trinkt, spart Plastik, Müll und CO2 – und außerdem auch Geld! Vom Kisten-Schleppen ganz zu schweigen.

Dabei ist Wasser nicht immer gleich Wasser. Mit ein paar einfachen Zutaten wird aus Leitungswasser ein fruchtiger Frühlings-Drink, der Fruchtsäften und Limos auf jeden Fall das Wasser reichen kann.

*Testergebnis "Der große Wassercheck" Stiftung Warentest 08/2016

Rezept-Tipp 01: Blaubeer-Rosmarin-Wasser

Die Blaubeeren mit dem Rosmarin in eine Karaffe oder Glasflasche geben. Einen Spritzer Ahornsirup darüber träufeln, mit Wasser auffüllen, ca. 6 h ziehen lassen – fertig!

Zutaten:

30 g Blaubeeren

1 Stiel Rosmarin

1 TL Ahornsirup

700 ml kühles Leitungswasser

Rezept-Tipp 02: Ingwer-Wasser

Alle Zutaten in einen großen Krug geben und über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Am nächsten Tag über den Tag verteilt trinken – regt super den Stoffwechsel an.

Zutaten:

2 EL Ingwer, gerieben

1 Gurke, in feinen Scheiben

2 l Leitungswasser

Rezept-Tipp 03: Limonen-Thymian-Wasser

Einfach die Schale von der gut abgewaschenen Limone reiben und zusammen mit den Thymian-Stielen in eine Glasflasche geben. Das Wasser auffüllen und einige Stunden ziehen lassen. Das Ganze kühl halten – und genießen.

Zutaten:

1/2 Zitrone

2 Thymianzweige

700 ml Leitungswasser

Die Weltwasserwoche 2021: Eine Initiative von Purena und Avacon

Wasser ist eine unserer wichtigsten und wertvollsten Ressourcen. Es hält unser Leben am Laufen. Doch immer und überall aus dem Vollen schöpfen zu können, ist keinesfalls selbstverständlich. Der jährliche Weltwassertag der Vereinten Nationen erinnert an diese einzigartige Bedeutung und steht 2021 unter dem Leitgedanken „Wert des Wassers“.

„Als regionaler Wasserversorger arbeiten wir Tag für Tag daran, die Wasserbereitstellung auch für die Zukunft zu sichern, beispielsweise mit technischen Modernisierungen oder regionalen Umweltschutzmaßnahmen. Dazu gehört für uns ebenso, die Menschen in unserem Versorgungsgebiet für einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser zu sensibilisieren. Genau das möchten wir am diesjährigen Weltwassertag tun – ein Tag allein ist uns allerdings nicht genug“, erklärt Thomas Meyer, Geschäftsführer von Purena, einem Tochterunternehmen von Avacon.

Aus diesem Anlass veranstalten Purena und Avacon erstmals die Weltwasserwoche mit verschiedenen digitalen Aktionen im gesamten Purena-Versorgungsgebiet – unter anderem in Lüneburg. Jeder Tag widmet sich dem Thema Wasser auf eine andere spannende Art und Weise – von einer digitalen Podiumsdiskussion, über Schulaktionen bis hin zu Rezept-Tipps und Gewinnspielen.

Mehr zur Weltwasserwoche unter:

https://www.avacon.de/weltwasserwoche