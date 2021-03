Gewinnen und eigenen Baum pflanzen

Wasser ist jeden Tag eng mit unser aller Lebensgestaltung verbunden und das wird auch noch für unsere Urenkel gelten. Deswegen müssen wir es schützen und bewahren. Und mehr noch, es gilt, die Bedingungen, die den Wasserkreislauf erhalten zu verstehen und positiv zu beeinflussen. Um auf die Bedeutung des Umweltschutzes für den Wasserkreislauf aufmerksam zu machen, verlosen Purena und Avacon symbolisch 100 Baumaufzucht-Sets. Sie machen es für jeden möglich, in nur zwei einfachen Schritten einen Baum zu pflanzen und dabei die Grundlage unseres Wasserkreislaufs live mitzuerleben: Samen in die Erde eindrücken, gießen – fertig!

Ein Wildapfelbaum zum Selberpflanzen

Das Pflanz-Set ist in Handarbeit einzeln gefertigt und beinhaltet ausschließlich natürliche Stoffe und Teile für eine gesunde, erfolgreiche und umweltfreundliche Aussaat. Terra-Preta-Erde und Hanffasern sorgen für eine intelligente Wärme-, Luft- und Feuchtigkeitsregulation durch ihre natürlichen Bestandteile. Die Erde hat eine hohe Wasserspeicherkapazität und wird von den Hanffasern zusätzlich mit einem Feuchtigkeitspuffer unterstützt. So können sich die Wurzeln der Pflanze je nach Bedarf mit Wasser versorgen. Nach der erfolgreichen Aufzucht kann die Pflanze ganz einfach ohne Umtopfen mit dem Pflanzset in ein neues Gefäß oder direkt in den Boden eingepflanzt werden. Das Pflanzset kompostiert sich dann in ca. 12-24 Monaten rückstandsfrei im Erdboden. Und die Pflanze kann ungestört frei wurzeln, sich im Boden festigen und entwickeln.

Jetzt Baumaufzucht-Sets anfordern!

Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Ich will einen Baum pflanzen!“ an lueneburg@avacon.de senden. An die ersten 100 Einsendungen verschenken wir eines von 100 Sets. Einsendeschluss ist der 30.03.2021

Die Weltwasserwoche 2021: Eine Initiative von Purena und Avacon

Wasser ist eine unserer wichtigsten und wertvollsten Ressourcen. Es hält unser Leben am Laufen. Doch immer und überall aus dem Vollen schöpfen zu können, ist keinesfalls selbstverständlich. Der jährliche Weltwassertag der Vereinten Nationen erinnert an diese einzigartige Bedeutung und steht 2021 unter dem Leitgedanken „Wert des Wassers“.

„Als regionaler Wasserversorger arbeiten wir Tag für Tag daran, die Wasserbereitstellung auch für die Zukunft zu sichern, beispielsweise mit technischen Modernisierungen oder regionalen Umweltschutzmaßnahmen. Dazu gehört für uns ebenso, die Menschen in unserem Versorgungsgebiet für einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser zu sensibilisieren. Genau das möchten wir am diesjährigen Weltwassertag tun – ein Tag allein ist uns allerdings nicht genug“, erklärt Thomas Meyer, Geschäftsführer von Purena, einem Tochterunternehmen von Avacon.

Aus diesem Anlass veranstalten Purena und Avacon erstmals die Weltwasserwoche mit verschiedenen digitalen Aktionen im gesamten Purena-Versorgungsgebiet – unter anderem in Lüneburg. Jeder Tag widmet sich dem Thema Wasser auf eine andere spannende Art und Weise – von einer digitalen Podiumsdiskussion, über Schulaktionen bis hin zu Rezept-Tipps und Gewinnspielen.

Mehr zur Weltwasserwoche unter:

https://www.avacon.de/weltwasserwoche