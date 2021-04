Freiheit tanken mit der Lüneburger Ladebox

Wallboxen sind gefragt wie nie – auch dank der 900 Euro-Förderung vom Bund.

E-Mobilität ist ein Thema, das nicht nur bei Avacon, sondern mittlerweile für immer mehr Menschen ganz weit oben steht. Die Pandemie und die mit ihr verbundenen Einschränkungen unserer Mobilität dürften dazu einiges beigetragen haben: Wir sehnen uns nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit und möchten eigentlich nur eins – losfahren, die eigenen vier Wände hinter uns lassen und neue Eindrücke aufnehmen. Hauptsache, raus!

Laden und losfahren können – mit Unterstützung von Bund und Avacon.

Kein Wunder, dass gerade jetzt private Ladesäulen immer stärker nachgefragt werden: Die Wallbox für das unkomplizierte Stromtanken zuhause macht eben auch ein entscheidendes Stück unabhängiger und flexibler. Dieser Entwicklung hat der Bund kräftig Vorschub geleistet – die staatliche Förderbank KfW bezuschusst seit November 2020 viele private Ladepunkte mit 900 Euro – vorausgesetzt, die Wallbox ist steuerbar, wird in Wohngebäuden eingesetzt und mit grünem Strom betrieben. Auch viele über Avacon erhältliche Modelle sind als förderfähig gekennzeichnet und damit für den privaten Nutzer ein spürbares Stück günstiger. Eine Ersparnis, die sich auch in der gestiegenen Nachfrage bemerkbar macht: Weil das Fördervolumen von 200 Millionen Euro schon Mitte Februar vergriffen war, stockte der Bund bereits zweimal auf; insgesamt 400 Millionen Euro wanderten bisher in den Fördertopf. „Wer schon länger überlegt, eine Wallbox anzuschaffen, hat jetzt noch die Chance auf eine Förderung – allerdings sind die Fördermittel bereits zu über 80% ausgeschöpft“, rät Hendrik Paul, Kommunalmanager bei Avacon in Lüneburg.

Die Wallbox zuhause: eine echte (Lade-)Säule der Energiewende.

Die private Wallbox ist ein Hebel, der den Ausbau der öffentlichen Ladepunkte in Lüneburg und Umgebung wirksam ergänzen soll – zumal mit dem Trend zum klimafreundlichen Fahren auch der Bedarf an Lademöglichkeiten stetig gewachsen ist. Avacon installierte in den vergangenen Jahren zahlreiche öffentliche Ladesäulen im Lüneburger Raum, berät und unterstützt Unternehmen beim Umstieg auf Elektromobilität. Dennoch gibt es noch viel zu tun, denn die Dichte der Ladepunkte macht für die langfristige Entwicklung den großen Unterschied: „Erst eine flächendeckende, nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur motiviert mehr Menschen zum Umstieg“, ist sich Hendrik Paul sicher. Die Installation privater Wallboxen könnte der Energiewende nochmal einen wichtigen Schub verpassen.

Die Lüneburger Ladebox kommt als „All-inclusive-Paket“.

Wer Interesse an einer Wallbox hat, darf sich bei Netzbetreiber Avacon über eine kompetente Beratung freuen: Schließlich gibt es bei der Anschaffung einiges zu bedenken, von der Auswahl des Modells bis hin zu der Frage nach den Stromkosten und dem Installationsaufwand. Wenn nicht gerade Lockdown ist, beraten die Experten für Wallbox und E-Mobility im Lüneburger Dialog Center persönlich – jetzt macht man das Beste draus und betreut die Kunden telefonisch und per E-Mail. Der aktuelle Bestseller in Lüneburg, so das DialogCenter-Team, ist ganz klar ein Wallbox-Komplettpaket mit dem Namen „Lüneburger Ladebox“. Das Modell, hinter dem ein renommierter Hersteller steht, kommt inklusive Installation durch einen regionalen Betrieb und ist ein exklusives Avacon Angebot speziell für die Lüneburger Region.

Wer erhält die Förderung und wofür?

Die Frage nach den Details der Förderung gehört bei Avacon inzwischen zum Alltag. Die wichtigsten Informationen in Kürze: Förderberechtigt sind private Ladestationen für Eigentümer und Wohnungs­eigentümer­gemein­schaften, Vermieter und Mieter (die für den Förderantrag die Zustimmung ihres Vermieters brauchen). Für die Wallbox gilt: Fabrikneu, fest verbaut, intelligent und steuerbar muss sie sein, die maximale Ladeleistung liegt bei elf kW. Zudem muss zur Betankung nachweislich Ökostrom fließen. Wichtig: Wer die Förderung beantragt, sollte das noch vor der Bestellung der Wallbox tun. Eine Liste der geförderten Modelle ist über die Website der KfW ("KfW-Programm 440") abrufbar, über die auch der Zuschuss beantragt wird.

Nachgefragt

bei Julia Menzel aus dem Avacon DialogCenter-Team

Was genau ist bei der Lüneburger Ladebox anders?

Es ist vor allem die integrierte Installationsleistung, die es Kunden leichter macht. Denn gerade sowas kann Zeit und Nerven kosten – und oft eben auch viel Geld. Bei der Lüneburger Ladebox macht das einer unserer Partner-Elektriker vor Ort, das ist im Preis inbegriffen.

Ist die Lüneburg-Edition auch förderfähig?

Ja. Die smarte Wallbox inklusive Basisinstallation kostet 1.400 Euro und dafür gibt es den regulären Zuschuss vom Bund. Es gibt auch eine günstigere Variante ohne Steuerung ab 949 Euro, die dann aber nicht gefördert wird. Sollte das Förderprogramm demnächst auslaufen, ist das eine sehr preiswerte und unkomplizierte Alternative für alle privaten Nutzer.

Muss ich meinen Ladepunkt beim Netzbetreiber anmelden?

Ja, das ist in den technischer Anschlussbedingungen (TAB) vorgesehen. Wenn Sie einen Elektroinstallateur aus unserem Verzeichnis beauftragen (oder einfach die Lüneburger Ladebox anbringen lassen), erledigt der das für Sie! Diese Verpflichtung hängt vor allem mit der Auslastung der Stromleitungen zusammen: Für den Netzbetreiber ist es wichtig, einschätzen zu können, wann und wie viel Strom für E-Autos getankt wird, so können wir die Netzkapazitäten entsprechend stabil halten. Langfristig geht es dann auch darum, die Ladevorgänge dynamisch an die Netzkapazität anzupassen.

Was kostet eine Wallbox?

Eine private Wallbox kann zwischen 500 und 2.000 Euro kosten – je nach Ladeleistung, Hersteller, Kabellänge und anderen Bedingungen, z. B. mehreren Nutzern oder einer freistehenden Anbringung. Es ist aber auf jeden Fall empfehlenswert, sich vorher beraten zu lassen, wenn man sich nicht ganz sicher ist.

Bin ich verpflichtet, Ökostrom zu tanken?

Verpflichtet ist keiner, aber natürlich ist Ökostrom aus mehreren Gründen empfehlenswert. Zum einen ist es nur konsequent, wenn man bei der Umrüstung auf Elektromobilität auch direkt den Schritt weiter geht und sich für Strom aus erneuerbaren Quellen entscheidet. Zum anderen gehört grüner Strom zu den Voraussetzungen des KfW-Förderprogramms – nur wenn zuhause Ökostrom getankt wird, erhält man auch die 900 Euro-Förderung für die Wallbox.

Generell lohnt es sowieso, sich über Ladestrom-Tarife zu informieren, denn da werden die gesetzlichen Vergünstigungen oft an die Verbraucher weitergegeben: Wer viel unterwegs ist, fährt zum Beispiel mit einem separaten Stromzähler fürs elektrische Tanken häufig noch besser als mit einem für alles.

Kann ich mein Auto nicht auch einfach an einer Haushaltssteckdose laden?

Das ist nicht zu empfehlen. Die Haushaltssteckdose ist für die Ladelasten und -dauer eines Elektroautos nicht gemacht, schlimmstenfalls gibt es dann einen Kurzschluss oder Kabelbrand.

Kann ich meine Wallbox auch selbst installieren?

Das könnte lebensgefährlich werden – ein klares Nein! Eine Ladestation für Elektroautos braucht Starkstrom mit einem entsprechenden Kabel von 400 Volt, und das muss vom qualifizierten Fachbetrieb verlegt werden. Abgesehen davon kann so ein Eigenbau im Schadensfall auch für Ärger mit der Versicherung sorgen.

