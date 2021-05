Was kann Wasserstoff? Und was muss er leisten?

Pilotprojekte bringen frischen Wind in die Sache, unterstützt vom Netzbetreiber Avacon.

Vor wenigen Tagen erst forderten die Richter am Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber dazu auf, bis Ende 2022 die Reduktionsziele für Treibhausgas-Emissionen nach 2030 näher zu regeln. Anders gesagt: Es macht Druck in Richtung mehr Aktivität und konkreter Planung und steht darin durchaus auch in der Kritik. Nicht anzufechtende Tatsache bleibt, dass Dekarbonisierung eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit darstellt und auf dem Einsatz von „grünem“, über Erneuerbare gewonnenem Wasserstoff große Hoffnung liegt. Weltweit, national und natürlich auch hier in der Region, die sich dank bester Gegebenheiten schon jetzt mit vielen Projekten zur CO₂-Reduktion hervortut.

Energiebündel mit viel Potenzial

Als potenter Wegbereiter für den Verzicht auf fossile Energieträger ist Wasserstoff schon seit längerem in aller Munde. Die EU strebt an, bis 2050 eine vollständig grüne Wasserstoffinfrastruktur zu schaffen, die deutsche Bundesregierung rief den Wasserstoffrat ins Leben. Es gilt, Chancen und Perspektiven der chemischen Speicherung auszuloten und sie umfassend auf den Weg zu bringen – für Mobilität und Industrie, im Wärmesektor und in der Energiewirtschaft.

H₂ als Innovationstreiber und Hoffnungsträger

Energie aus Sonne und Wind wird mit durch Elektrolyse erzeugtem Wasserstoff speicherbar, lokal einsatzfähig und kann selbst auf weite Wege geschickt werden. Das „grüne“ Gas gilt als wichtiges Schlüsselelement für die intelligente Vernetzung der Sektoren Strom, Verkehr und Wärme, aber auch als Wegbereiter für die CO₂-Reduktion im Schwerlasttransport, der Stahlproduktion oder der Chemieindustrie. Gesellschaftliche Initiativen, politische Entscheider und Netzbetreiber wie Avacon sind allesamt interessiert am talentierten Element H₂, weswegen der Ist-Stand nicht in wenige Kennzahlen zu fassen ist. Vielmehr bewegt man sich in einer Gemengelage aus Pilotprojekten, bereits etablierten Kreisläufen und Visionen, die sich nur durch steuerliche (Um-)Gestaltung verwirklichen lassen werden. Und man stellt fest, dass es mehr noch als um die Kopplung von Sektoren um eine größtmögliche Vernetzung aller Akteure gehen muss. Keine kleine Aufgabe!

Mit Avacon in Salzgitter: Industrie-Grau wird zu Grün

Bundesweit werden jährlich 50 bis 60 TWh Wasserstoff für die Herstellung von Ammoniak, Methanol und in Raffinerieprozessen genutzt. Dieser („graue“) Wasserstoff stammt bislang nahezu komplett aus fossilen Energien. Dabei stehen schon jetzt Elektrolyse-Technologien für die industrielle Anwendung zur Verfügung. In Salzgitter zum Beispiel wird seit kurzem mit grünem Wasserstoff erfolgreich CO₂-armer Stahl produziert: Schwerindustrie trifft Klimaschutz, und es funktioniert wunderbar. Windkraftanlagen direkt auf dem Werksgelände erzeugen hier die nötige Energie, bis zu 95 Prozent CO₂ können so perspektivisch eingespart werden. Der CO₂-arm produzierte Stahl verbessert wiederum die Umweltbilanz der Produkte seiner Käufer – ein Kreislauf entsteht. ­„Wir freuen uns, den Windstrom (und viel Herzblut) für dieses richtungsweisende Vorhaben zu liefern“, so Hendrik Paul, Avacon-Kommunalreferent am Standort Lüneburg. Grünem Wasserstoff stehen in vielen Anwendungsfällen kaum wissens- oder technologiebedingte Barrieren im Wege. Ökonomische allerdings schon: Durch EEG-Umlage, Stromsteuer und weitere Abgaben verteuert sich die Nutzung von grünem Strom zur Wasserstoff-Herstellung, perspektivisch wäre es unter anderem förderlich, die Umwandlung von Strom zu grünem Gas nicht mehr als Endverbrauch zu behandeln.

Auf der Straße riecht es noch nach viel Arbeit

Aber in Zukunft auch immer weniger nach Abgasen, wenn Wasserstoff richtig Strecke macht. Vor allem in den Bereichen Schwerlasttransport, große Nutzfahrzeuge und Flugverkehr ist der Innovationsdruck hoch: Hohe Nutzlasten, weite Strecken und entsprechend hoher Treibstoffbedarf stellen Hürden für den Einsatz von batterieelektrischer Elektromobilität dar. Wasserstoff soll nun für das nötige technologische Tempo sorgen. Auch vor diesem Hintergrund engagiert sich Avacon gemeinsam mit der EEW (Energy from Waste) GmbH gerade im stillgelegten Braunkohle-Revier für das Zukunftsprojekt Energiepark Helmstedt. Hier sollen unter anderem Wind- und Photovoltaikanlagen in Betrieb gehen. Zusammen mit der Energieerzeugung aus Biomasse und Plastikabfällen schafft die Region so alle Grundlagen für die industrielle Produktion von Wasserstoff, Methanol und synthetischen Kraftstoffen, die unter anderem im öffentlichen Nahverkehr genutzt werden können.

Auch in Lüneburg blickt man bereits in die Wasserstoff-Zukunft, zum Beispiel mit Ideen für H₂-Elbfähren und -Bussen oder Wasserstoffzügen zur Reaktivierung alter Bahnstrecken. Die Gegebenheiten im Bundesland mit den meisten Windenergieanlagen und damit reichlich erneuerbaren Energien sorgen bei allen Plänen für Rückenwind.

Bestehende Netze für die gute Sache

Grünen Wasserstoff über die vorhandenen Netze an den Mann und die Frau zu bringen, also beizumischen, ist eine weitere Herausforderung, bei der Wasserstoff zeigen soll, was er kann. Bisher liegt die zulässige Wasserstoffquote im Gasnetz bei unter 10 Prozent ­– ein Pilotprojekt in Sachsen-Anhalt erforscht derzeit die mögliche Erhöhung auf bis zu 20. Die Studie des Netzbetreibers Avacon und des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) soll dazu dienen, geeignete Regeln für die Netzintegration von Wasserstoff zu entwickeln.

Viele Ansätze also für ein vielseitiges Element, wichtige Schritte für den Wasserstoff wurden gemacht, aber „zu versprechen, dass unser Land sich dank chemischer Speicherung im Handumdrehen allein über erneuerbare Energien versorgen kann, wäre unredlich. Die Energiemengen, die wir brauchen, können uns nur über ergänzende internationale Zusammenarbeit zufließen. Hierfür muss groß gedacht werden“, bleibt mit Avacon-Kommunalreferent Hendrik Paul festzustellen. Das Bundesverfassungsgericht hat hier seinen Punkt gemacht. Beste Voraussetzung für unsere Region, auch weiterhin mit innovativem Denken und Tun rund um die Wasserstoffnutzung zu punkten.

Mehr zu Avacon in Lüneburg unter

avacon.de/lueneburg