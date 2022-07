Freiheit tanken mit der Lüneburger Ladebox

Wallboxen sind gefragt – und machen E-Mobilität so richtig praktisch!

E-Mobilität ist ein Thema, das nicht nur bei Avacon, sondern mittlerweile für immer mehr Menschen ganz weit oben steht. Die Pandemie und die mit ihr verbundenen Einschränkungen unserer Mobilität sowie die steigenden Spritpreise der letzten Monate dürfen dazu einiges beigetragen haben. Kein Wunder, dass private Ladesäulen immer stärker nachgefragt werden: Die Wallbox für das unkomplizierte Stromtanken zuhause macht eben auch ein entscheidendes Stück unabhängiger und flexibler

Die Wallbox zuhause: eine echte (Lade-)Säule der Energiewende.

Die private Wallbox ist ein Hebel, der den Ausbau der öffentlichen Ladepunkte in Lüneburg und Umgebung wirksam ergänzen soll – zumal mit dem Trend zum klimafreundlichen Fahren auch der Bedarf an Lademöglichkeiten stetig gewachsen ist. Avacon installierte in den vergangenen Jahren zahlreiche öffentliche Ladesäulen im Lüneburger Raum. Dennoch gibt es noch viel zu tun, denn die Dichte der Ladepunkte macht für die langfristige Entwicklung den großen Unterschied: „Erst eine flächendeckende, nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur motiviert mehr Menschen zum Umstieg“, ist sich Hendrik Paul, Avacon-Kommunalmanager in Lüneburg sicher.

Die Lüneburger Ladebox kommt als „All-inclusive-Paket“.

Wer Interesse an einer Wallbox hat, darf sich bei Netzbetreiber Avacon über eine kompetente Beratung und ein ganz besonderes Angebot freuen: Schließlich gibt es bei der Anschaffung einiges zu bedenken, von der Auswahl des Modells bis hin zu der Frage nach den Stromkosten und dem Installationsaufwand. Der aktuelle Bestseller im Lüneburger DialogCenter (Kuhstraße 5) ist daher ganz klar ein Wallbox-Komplettpaket mit dem Namen „Lüneburger Ladebox“. Das Modell, hinter dem ein renommierter Hersteller steht, kommt inklusive Installation durch einen regionalen Betrieb und ist ein exklusives Avacon Angebot speziell für die Lüneburger Region.

Nachgefragt

bei Nicole Meyer aus dem Avacon DialogCenter-Team



Was genau ist bei der Lüneburger Ladebox anders?

Es ist vor allem die integrierte Installationsleistung, die es Kunden leichter macht. Denn gerade sowas kann Zeit und Nerven kosten – und oft eben auch viel Geld. Bei der Lüneburger Ladebox macht das einer unserer Partner-Elektriker vor Ort, das ist im Preis inbegriffen.

Muss ich meinen Ladepunkt beim Netzbetreiber anmelden?

Ja, das ist in den technischer Anschlussbedingungen (TAB) vorgesehen. Wenn Sie einen Elektroinstallateur aus unserem Verzeichnis beauftragen (oder einfach die Lüneburger Ladebox anbringen lassen), erledigt der das für Sie! Diese Verpflichtung hängt vor allem mit der Auslastung der Stromleitungen zusammen: Für den Netzbetreiber ist es wichtig, einschätzen zu können, wann und wie viel Strom für E-Autos getankt wird, so können wir die Netzkapazitäten entsprechend stabil halten. Langfristig geht es dann auch darum, die Ladevorgänge dynamisch an die Netzkapazität anzupassen.

Was kostet eine Wallbox?

Eine private Wallbox kann zwischen 500 und 2.000 Euro kosten – je nach Ladeleistung, Hersteller, Kabellänge und anderen Bedingungen, z. B. mehreren Nutzern oder einer freistehenden Anbringung. Es ist aber auf jeden Fall empfehlenswert, sich vorher beraten zu lassen, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Unsere Lüneburger Ladebox gibt es beispielsweise schon ab 1.699 Euro – und zwar inklusive Vorab-Check und Installation.



Bin ich verpflichtet, Ökostrom zu tanken?

Verpflichtet ist keiner, aber natürlich ist Ökostrom aus mehreren Gründen empfehlenswert. Zum einen ist es nur konsequent, wenn man bei der Umrüstung auf Elektromobilität auch direkt den Schritt weiter geht und sich für Strom aus erneuerbaren Quellen entscheidet.

Generell lohnt es sowieso, sich über Ladestrom-Tarife zu informieren, denn da werden die gesetzlichen Vergünstigungen oft an die Verbraucher weitergegeben: Wer viel unterwegs ist, fährt zum Beispiel mit einem separaten Stromzähler fürs elektrische Tanken häufig noch besser als mit einem für alles.

Kann ich mein Auto nicht auch einfach an einer Haushaltssteckdose laden?

Das ist nicht zu empfehlen. Die Haushaltssteckdose ist für die Ladelasten und -dauer eines Elektroautos nicht gemacht, schlimmstenfalls gibt es dann einen Kurzschluss oder Kabelbrand.

Kann ich meine Wallbox auch selbst installieren?

Das könnte lebensgefährlich werden – ein klares Nein! Eine Ladestation für Elektroautos braucht Starkstrom mit einem entsprechenden Kabel von 400 Volt, und das muss vom qualifizierten Fachbetrieb verlegt werden. Abgesehen davon kann so ein Eigenbau im Schadensfall auch für Ärger mit der Versicherung sorgen.

Sie haben selbst Fragen zum Thema? Das Avacon DialogCenter-Team berät Sie gern unverbindlich unter Tel. 04131 22 37 096 oder DialogCenter-Lueneburg@avacon.de

Mehr zu Avacon in Lüneburg unter

avacon.de/lueneburg