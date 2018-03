Jubiläum zu 50 Jahren Fußgängerzone

Einst war sie die Hauptverkehrsstraße der Stadt, sogar die Bundesstraße 4 verlief einmal durch die Bäckerstraße. Waren, Kulturgüter, politische Meinungen - all das wird von Passanten seit Jahrhunderten in der "Bäcker" ausgetauscht. Mit ihnen tummelten sich zunächst Pferdewagen, Handkarren und Fahrräder auf der 265 Meter langen Meile. Später zwängten sich Autos, Busse und Lastwagen durch das Nadelöhr in der Altstadt.



Dann der radikale Wandel: Vor rund einem halben Jahrhundert wurden die Große und die Kleine Bäckerstraße zu Lüneburgs erster Fußgängerzone umgebaut. Das hatte Auswirkungen nicht nur auf den Verkehr, sondern auch auf den Handel und das Leben auf Lüneburgs Flaniermeile Nummer 1.



Die Landeszeitung feiert das Jubiläum der beiden Straßen Online und in der Zeitung mit einer Serie. Ab 6. März 2018 gibt es wöchentlich eine Folge zu einem der Schwerpunktthemen Verkehr, Architektur, Handel, Politik und Lebensart auf der Bäckerstraße mit vielen Fotos, Filmsequenzen, Erzählungen von Zeitzeugen, Tondokumenten und mehr. Begeben Sie sich mit der Landeszeitung auf einen "Bäckerbummel" durch die Jahrzehnte. Wir wünschen viel Vergnügen!