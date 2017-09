Die Sülfmeistertage 2017 haben begonnen

Lüneburg. Auch in diesem Jahr wirkt zu den Sülfmeistertagen der Sand wie aus der Zeit gefallen: Menschen in mittelalterlicher Kluft säumen die Straßen, der Geruch von Lagerfeuer liegt in der Luft. In den drei Tagen gibt es wie immer aufregende und kuriose Wettbewerbe, in denen sich die Teams messen für den Titel des Sülfmeisters. Der wird am Samstagabend bekanntgegeben. Den Abschluss findet das Fest am Sonntagabend mit der traiditionellen Verbrennung des Kopefasses. row

Fotogalerie Tag 1