Lüneburg: Xavier deckt Rathaus-Dach teilweise ab

Lüneburg. Berichten der Stadtpressestelle zufolge haben die orkanartigen Böen von Sturmtief „Xavier“ am Donnerstagnachmittag Teile des Rathausdaches abgedeckt. Das Gerüst an der Westfassade des Gebäudes ist zudem aktuell nicht standsicher. Die Ratsbücherei bleibt daher bis auf Weiteres geschlossen. Mitarbeiter haben das Gebäude verlassen.

Briefwahlbüro Am Ochsenmarkt

Pressesprecher Daniel Gritz: „Der Rathausgarten bleibt bis auf weiteres gesperrt. Der Zugang zum Briefwahlbüro erfolgt über die Straße Am Ochsenmarkt, Eingang L des Rathauses. Ein Rathausmitarbeiter weist an der Tür den Weg.“

Auch die Straße Am Marienplatz bleibt für Verkehrsteilnehmer vorübergehend gesperrt. Wer aus der Reitenden-Diener-Straße kommt, wird von der Polizei und Mitarbeitern der Stadt links in die Straße Am Ochsenmarkt umgeleitet. Wer aus Richtung Egersdorffstraße/Auf dem Meere/Neue Sülze kommt, kann auch als Fußgänger oder Radfahrer die Straße Am Marienplatz nicht mehr passieren. Die Waagestraße dagegen ist nur für Kraftfahrzeuge gesperrt.

In der Artlenburger Landstraße, Höhe Mediamarkt, muss die Abwasser, Grün & und Lüneburger Service GmbH einen Baum fällen. Hier kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Hansestadt Lüneburg informiert laufend über ihren Notfall-Newsletter, über www.hansestadtlueneburg.de, über die städtische Facebook-Seite und über das Bürgertelefon 04131/3 09 – 31 00.