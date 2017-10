Lokaljournalistenpreis sorgt für großes Medieninteresse

Lüneburg. Am 23. Oktober werden die LZ-Redakteurinnen Anna Sprockhoff und Katja Grundmann mit dem Deutschen Lokaljournalistenpreis 2016 im Zentralgebäude der Leuphana Universität ausgezeichnet. Sowohl die Konrad-Adenauer-Stiftung als auch die drehscheibe waren vorab zu Besuch bei uns in der Redaktion, um den Kolleginnen ein paar Hintergründe zur Idee und Entstehung ihres Multimedia-Projekts „Aufwachsen als Flüchtlingskind“ zu entlocken. Hier sind die Videos:



Wie berichtet hat die Jury des von der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgeschriebenen Deutschen Lokaljournalistenpreises unter den insgesamt 335 Einsendungen des Preisjahrgangs 2016 ihre Entscheidung getroffen. Die Landeszeitung für die Lüneburger Heide erhält den ersten Preis für das crossmediale Projekt „Aufwachsen als Flüchtlingskind“. Die Redaktion beleuchtet aus unterschiedlichen Blickwinkeln, was Kinder und Jugendliche als Übersetzer für ihre Familien und damit für den Integrationsprozess insgesamt leisten. Sie zeichnet persönliche Schicksale nach, ordnet sie in einen breiten Kontext ein und wagt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung. Eine Themenwoche in der Printausgabe, ein Multimedia-Dossier und ein Online-Blog verbinden sich zu einem vielschichtigen Gesamtpaket, das durch ausgezeichnete Recherche und sensible Herangehensweise überzeugt.

Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident des Europäischen Parlaments a.D., Dr. Hans-Gert Pöttering, erklärt dazu: „Integration wird dadurch nachvollziehbar. Die Schwierigkeiten und Hindernisse auf der Suche nach einer zweiten Heimat treten zutage. Engagiert und bewegend zugleich berichten die Autoren, wie versucht wird, eine Herausforderung von europäischer Tragweite auf lokaler Ebene zu bewältigen. Ein verdienter Preis.“



Das LZ-Team wurde im Lauf des Jahres mehrfach geehrt. Es gewann den „Alternativen Medienpreis“ der Nürnberger Medienakademie und der Münchener Stiftung Journalistenakademie in der Kategorie „Leben“, sowie den Dietmar-Heeg-Medienpreis der „Karl Kübel Stiftung“. lz

