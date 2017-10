Polizeieinsatz am Lüneburger Klinikum: Polizei gibt Entwarnung

+++ Update 11:03 Uhr:

Lüneburg. Ein herrenloser Koffer mit Waffensymbolik hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Polizei am Lüneburger Klinikum ausgelöst. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine bislang unbekannte Person den mit Klebeband versiegelten Gegenstand in der Nacht zu Donnerstag auf dem Parkdeck des Klinikums an der Bögelstraße abgestellt hatte, um Unruhe zu stiften.

Polizei-Roboter im Einsatz

Unter Einsatz eines speziellen Roboters hatten Delaborierer der Bundespolizei den Koffer öffnen und untersuchen können. Gefunden wurden unter anderem Papiere, von keinem der Gegenstände sei aber eine Gefahr ausgegangen, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Gegen 11 Uhr gab die Polizei Entwarnung.

Das Parkhaus sowie Teile der dem Parkhaus zugewandten Seite des Klinikums waren vorsorglich gesperrt und geräumt worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. jdr

