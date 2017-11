Es ist ein Zusammenschluss von 21 Hochschulen, Vorsitzender ist Prof. Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich, Präsident der Universität Hildesheim. Im Rahmen der Sitzung in Lüneburg sagte er: „Der Koalitionsvertrag ist für uns eine exzellente Grundlage für eine Zusammenarbeit.“

Im Vorwege hätte die LHK mit fünf Eckpunkten Erwartungen an die Landeshochschulpolitik formuliert. „Alle tauchen im Koalitionsvertrag auf.“ Besonders wichtig sei das Kapitel zur Digitalisierung, betonte Wissenschaftsminister Thümler. Eine Milliarde Euro soll in den nächsten Jahren investiert werden. „Ein wichtiges Thema ist auch die Internationalisierung der Hochschulen. Wir müssen vom Westen lernen, wollen wir an die Spitze.“

Künftig soll mehr Geld für die Förderung der Hochschulen bereit stehen. Wie viel sagte der Minister nicht. Er verwies auf den Haushaltsplan des Landes und den Bund. „Der muss sich stärker im wissenschaftlichen Bereich engagieren, Landesmittel gegenfinanzieren.“