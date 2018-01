Gedenkkultur-Debatte: Wie kommt Bürgermeister Dr. Scharf in den rechten Videokanal?

Lüneburg. Dr. Gerhard Scharf, Bürgermeister der Hansestadt Lüneburg, hat sich in einem Video auf Youtube zur Gedenkkultur geäußert, und das wird zum Politikum. Denn ins Netz hat das Video ein Grundschullehrer aus Berlin gestellt, der vom Dienst freigestellt wurde, weil er auf seinem YouTube-Kanal „Der Volkslehrer“ immer wieder Hassvideos und rechtsextreme Inhalte veröffentlicht.

Oberbürgermeister Ulrich Mädge spricht von „unglücklichen Äußerungen“ Scharfs, die Linke formuliert deutlich schärfer, manches sei schlicht „untragbar“.

Im Video ist Scharf kaum zu sehen, nur einmal ganz kurz huscht er durchs Bild. Dafür aber ist er deutlich zu hören. Und das hätte er besser bleiben lassen. Vermutlich wusste er nicht, mit wem er da plaudert. Minutenlang spricht Dr. Gerhard Scharf über den Gedenkstein für die 110. Infanterie-Division Am Springintgut.

Für den Lüneburger CDU-Politiker und ehrenamtlichen Bürgermeister ist das nun ein Problem, weil sein Gesprächspartner im Video der umstrittene Grundschullehrer Nikolai N. aus Berlin ist. Das hat Scharf nicht gewusst. Er sei arglos gewesen, habe den Mann zufällig getroffen.

Deutliche Kritik kommt von den Linken

Scharf selbst möchte sich zu dem Video mit dem Titel „Auf der Pirsch in Lüneburg – ein Bürgermeister spricht Klartext“ aktuell nicht äußern, er verweist auf eine mit dem Oberbürgermeister und der Pressestelle der Stadt abgestimmten Erklärung. Zur LZ sagt Scharf: „Sie kennen mich, ich bin Manns genug, immer offen meine Meinung zu sagen, aber bitte haben Sie Verständnis, dass ich es in diesem Fall dabei belassen möchte.“ In der Erklärung heißt es, das Video könne „schon als sehr unglücklich aufgefasst werden. Dieses liegt weniger an den einzelnen Äußerungen von Dr. Scharf als an der sehr geschickten und vereinnahmenden Art und Weise, mit denen der Blogger die Worte von Dr. Scharf deutet und bewertet“.

Scharf habe der Stadt gegenüber deutlich gemacht, „dass er bei dem zufälligen Zusammentreffen arglos und ohne böse Hintergedanken als Privatmann drauflos gesprochen hat und weder wusste, mit wem er es zu tun hat noch, dass sein Gegenüber praktisch den ganzen Gesprächswechsel im O-Ton aufgezeichnet hat. Wäre dieses der Fall gewesen, so wären bei Dr. Scharf sicherlich die Antennen für die permanente Vereinnahmung und Wertung seiner Worte geschärft gewesen“.

Deutliche Kritik kommt von den Linken. Sie wirft ihm unter anderem „die Instrumentalisierung der Opfer von Nazi-Verbrechen in der weißrussischen Stadt Osaritschi vor, an denen die 110. Infanterie-Division aus Lüneburg beteiligt war“.

Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch in der LZ.