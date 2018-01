Bleckede. Den 18 Jahre alten Fahrer eines Mercedes Sprinter hat die Polizei am Donnerstagabend in der Lauenburger Straße gestoppt. Aufgrund von Testergebnissen besteht der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Kokain und THC stand.

Polizeibericht

Lüneburg. Ein an der Uelzener Straße abgestellter Suzuki ist am Donnerstagabend aufgebrochen worden. Die Täter erbeuteten aus dem Kofferraum eine rote Geldbörse mit Bargeld.

Lüneburg. Zwei Roller sind in der Nacht zu Donnerstag in der Graf-von-Moltke und in der Alfred-Delp-Straße in Kaltenmoor gestohlen worden. red

