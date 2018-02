Die Umleitungs-Karawane

Kommentar: Das Prinzip St. Florian

Es gibt Erkenntnisse, die so sicher sind wie die Kindergarten-Weisheit „Wasser ist nass“. Klar, wenn eine Straße gesperrt wird, weicht der Verkehr aus. Was will man da zählen? Das nimmt man als Betroffener hin, weil man weiß, es dauert nur eine gewisse Zeit. Wenn man allerdings den Eindruck gewinnt, da will einer seine Last grundsätzlich abwälzen, kann man sauer werden. Eben so wirkt die Idee vom Ochtmisser Kirchsteig. Nachbarn sollen die Blech-Karawane hinnehmen. Auch bei Mönchsgarten gab es allerdings in den 90er-Jahren Probleme mit Senkungen, über Schomaker- und Van-der-Mölen-Straße rollen schon jetzt reichlich Autos. Die Zahl dürfte steigen, wenn am Brockwinkler Weg gebaut wird. Das St.-Florians-Prinzip funktioniert nicht. Schon gar nicht in einer wachsenden Stadt. Da sind andere Lösungen gefragt, die Fahrräder und Busse so attraktiv machen, dass man das Auto stehen lässt. Wenn man überhaupt eins hat. ca