Das sind die jungen Leute

Was halten Sie von der aktuellen Debatte über Jugenddiskriminierung in der Politik?

Es freut mich sehr, dass wir eine Debatte über junge Menschen in der Politik haben – diese ist auch dringend notwendig. In der Politik wird über die Rahmenbedingungen entschieden, nach denen wir als Gesellschaft leben. Gerade junge Menschen müssen besonders lange mit den Folgen politischer Entscheidungen leben, kommen aber so gut wie gar nicht in der Politik vor. Das ist ein Missstand und führt auch oft zu Entscheidungen, die nicht besonders zukunftsweisend oder generationengerecht sind.

Welche konkreten Situationen gab oder gibt es, in denen Sie sich nicht ernst genommen gefühlt haben?

Schon im Wahlkampf habe ich einerseits sehr viel Zuspruch für meine Kandidatur bekommen, aber auch viele Fragen, ob ich nicht zu wenig Lebenserfahrung hätte. Natürlich habe ich weniger Lebenserfahrung, dafür bringe ich aber auch eine andere Perspektive und Erfahrungen ein als Menschen, die 30 Jahre vor mir geboren wurden. Es passiert mir öfter, dass ich ungefragt von älteren Menschen in unpassenden Situationen geduzt werde oder für eine Mitarbeiterin oder gar Praktikantin gehalten werde – nur aufgrund meines Alters. Auch wird mir öfter mit weniger Respekt begegnet, gerade von älteren Männern in der Politik.

Wie schwer ist es als junger Menschen in den politischen Debatten ernst genommen zu werden?

Gerade wenn man nicht besonders versucht, sich anzupassen, also zum Beispiel Jugendwörter aus der Sprache entfernt, fällt das schon auf. In meiner Fraktion erlebe ich nicht, dass Unterschiede gemacht werden, das ist aber besonders und liegt sicher auch daran, dass wir Jugendbeteiligung ernstnehmen und durch unsere Neuenquote eine lange Tradition von jungen Menschen in der Fraktion haben. Wenn man die einzige Person unter 40 in politischen Runden ist, dann ist man oft automatisch eine Art Sonderling.

Ein Jugendforscher hat kürzlich bemängelt, dass junge Leute alles der Karriere unterordnen, nichts riskieren, völlig konform mit der Mehrheitsmeinung sind und nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Sehen Sie das genauso?

Unser Jugendverband, die Grüne Jugend Niedersachsen, steht, denke ich, nicht unter großem Verdacht, zu angepasst zu sein. Man kann aber natürlich schon beobachten, dass sich junge Leute in Sprache, Aussehen und sicherlich auch Denken in gewisser Weise an die (ältere) Umgebung anpassen, wenn sie durch ein politisches Amt fast ihre gesamte Zeit mit älteren Menschen verbringen. Das kann helfen, ernster genommen zu werden und nicht ständig auf das eigene Alter reduziert zu werden. Mir persönlich ist aber sehr wichtig, mich nicht zu verbiegen und ich selbst zu bleiben. Generell ist es aber natürlich schwierig, in diesen alten Strukturen als Einzelkämpferin junge Akzente zu setzen – dafür braucht es mehr als nur einzelne wenige junge Leute. Viele junge Menschen haben durch diese alten Strukturen auf jeden Fall gar keine Lust auf Parteipolitik und setzen sich an anderer Stelle für ihre Ideale ein. Wenn man sich weniger angepasste junge Menschen in der Politik und Gesellschaft wünscht, muss man ihnen Freiraum geben und sie fördern, statt ihnen ständig Steine in den Weg zu legen und sie nicht ernstzunehmen. Da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel Aufholbedarf.

Was wünschen Sie sich anders im System Politik?

Wir brauchen mehr junge Menschen in der Politik, um diese alten Strukturen aufzubrechen! Das würde der ganzen Gesellschaft gut tun. Das bedeutet aber auch, dass wir Menschen eine Chance geben müssen, sich zu beteiligen, auch wenn sie noch keine 40 Jahre Lebens- oder Berufserfahrung haben. Wir brauchen eine bunte Mischung in den Parlamenten mit vielen unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen. Da gehören junge Leute auf jeden Fall dazu. Also: junge Menschen ernst nehmen und ihnen Chancen einräumen. Auch wenn sie aufgrund ihres geringeren Alters meist weniger gute Netzwerke haben und allein dadurch in der Politik oft hinten runter fallen.

Gab es Momente, in denen Sie sich gefragt haben, ob Sie vielleicht zu jung sind für das Geschäft?

Nein. Ich bin der Meinung, dass nicht nur Menschen über 50 bei politischen Entscheidungen mitzureden haben, und insofern ist mein Alter für mich kein Grund, an mir zu zweifeln. Aber ich merke oft, dass es wesentlich angenehmer und auch einfacher wäre, wenn ich 20 Jahre älter wäre, denn dann hätte man zu den oft wesentlich älteren Gesprächspartnern einen einfacheren Draht. Gleiches Alter verbindet.