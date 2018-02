Bündnis will Vormarsch der Nutrias stoppen

Hintergrund

Population und Schäden nehmen zu

Die Nutria ist eine aus Südamerika stammende, am Wasser lebende Nagetierart. Sie wurde früher in Pelztierfarmen gezüchtet, durch Freilassung konnte sie sich in der Natur etablieren und stabile Populationen aufbauen. Mit Ausnahme des Südens kommen Nutrias in Niedersachsen inzwischen fast flächendeckend vor. Zurzeit wird eine verstärkte Ausbreitung in den Marschgebieten beobachtet.

Schäden entstehen durch Wühltätigkeit an Ufern, Dämmen und Deichen sowie Kahlfraß an Kulturfrüchten. Auch Pflanzen der Wasservegetation werden stark geschädigt. Somit beeinträchtigen die Tiere die heimische Tier- und Pflanzenwelt, da wertvolle Biotope vernichtet werden. Außerdem besteht die Gefahr der Übertragung von Krankheiten auf Menschen und Nutztiere.