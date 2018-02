Rettungsstützpunkt in Drage wird entlastet

Rettungsstützpunkt als Außenstelle

Die Bewohner der Samtgemeinde Elbmarsch hatten lange warten müssen, ehe sie einen Rettungsstützpunkt in ihrem Bereich bekamen. Vor 2006 wurden Rettungsfahrzeuge aus Winsen, Geesthacht oder dem Landkreis Lüneburg gerufen, wenn Einwohner in der Elbmarsch in Not waren. Am 1. Januar 2006 trat eine Vereinbarung in Kraft, nach der der Kreis Herzogtum Lauenburg von Geesthacht aus die Notfallversorgung für den Osten der Samtgemeinde Elbmarsch übernimmt, weil Tespe, Avendorf und Bütlingen von Winsen aus nicht zeitnah erreicht werden konnten.

Der Westen der Samtgemeinde wurde weiter von Winsen aus versorgt. Noch 2007 wurden 5000 Unterschriften für eine Rettungswache gesammelt – zunächst ohne Erfolg. Vor viereinhalb Jahren, im Sommer 2013, war es dann so weit. Ein Rettungsstützpunkt als Außenstelle der Wache in Winsen wurde in Drage eingeweiht. Für eine eigene Wache, sagte der damalige Landrat Joachim Bordt damals, sei die Zahl der Notfallrettungseinsätze in der Samtgemeinde Elbmarsch zu gering.