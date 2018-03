Die Tage der „Amt Neuhaus“ sind gezählt

Geld für Schulen

Im Landkreis Lüneburg sind neun Grundschulen bereits Ganztagsschulen, sieben von ihnen sind offene, zwei sind teilgebundene Ganztagsschulen. Fünf weitere Schulen machen sich auf den Weg zur Ganztagsschule. Einstimmig votierte der Kreistag jetzt dafür, die Nachmittagsangebote von Grundschulen an die Schülerbeförderung per Bus anzubinden.

Verschiedene Baumaßnahmen an kreiseigenen Schulen im Gesamtwert von vier Millionen Euro, darunter die Sanierung des Werkstatttrakts an der Georg-Sonnin-Schule, konnten in den zurückliegenden Jahren nicht ausgeführt werden. Einstimmig beschloss der Kreistag, die dafür in den Haushalt eingestellten Beträge auf die Folgejahre zu übertragen.

Bei fünf Enthaltungen stimmten die Lüneburger Kreistagsmitglieder dafür, Rückstellungen in Höhe von 250 000 Euro für aufgelaufene Altfehlbeträge des Theaters Lüneburg zu bilden.