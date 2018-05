Stillgelegt

Lüneburg. Der Audi steht abfahrbereit in der Einfahrt. Doch Daniela Patz und Mathias Schulz dürfen mit ihrem getunten Schmuckstück nicht auf die Straße rollen. Das untersagt ihnen der Landkreis. Denn der Geländewagen hat einen Fehler: Es ist ein Diesel. Einer von denen, die mit manipulierter Technik unterwegs sind und somit Abgasgrenzwerte überschreiten. So weit, so schlecht. Der Kreis sieht sich durch die Gesetzeslage in der Pflicht, das Paar aufzufordern, ein Software-Update aufzuspielen, welches den Wagen quasi stubenrein machen soll. Doch die Lüneburger weigern sich, weil sie gegen den Hersteller Audi vorgehen wollen. Und dafür ist der Wagen in seinem jetzigen Zustand quasi das Corpus Delicti, also ein Beweismittel. Eine skurrile Situation.

Schulz sagt: „Wir haben den Wagen vor Jahren gebraucht gekauft. Als er 2009 ausgeliefert wurde, war er optimal eingestellt.“ Würde jetzt etwas verändert, fürchtet er gravierende Nachteile: „Der Wagen würde mehr Kraftstoff verbrauchen, er wäre nicht mehr so zuverlässig.“ Dazu kommt der Wertverlust. Gebrauchtwagenhändler berichten allerorten von gefallenen Preisen für Dieselautos.

Hersteller in der Pflicht?

So sehen Daniela Patz und Mathias Schulz Audi und den Mutterkonzern VW in der Pflicht, den Wagen zurückzunehmen und einen Schadenersatz zu leisten. Sie haben eine Münchener Anwaltskanzlei eingeschaltet, die zig Diesel-Geschädigte vertritt. Ihr Anwalt Philipp Caba schreibt an den Landkreis: „Hier wird es zu einem Klageverfahren kommen, sofern im bereits laufenden außergerichtlichen Verfahren keine Einigung erzielt wird. Dabei wird das Fahrzeug vor Gericht als Beweismittel herangezogen werden. In diesem Rahmen wird es zu einer Begutachtung des Fahrzeuges kommen, welche Aufschluss über die Abgaswerte vor und nach einem Software-Update geben wird. Vor diesem Hintergrund befürchten wir bei Durchführung des Software-Updates – gemäß ihres Aufforderungsschreibens – erhebliche Nachteile in Bezug auf die Rechtsansprüche, da entsprechende Beweismittel vernichtet wären.“

Der Landkreis wiederum pocht auf die Rechtslage. In einem Brief des Bereichs Ordnung und Kfz-Zulassungen heißt es: „Ich untersage den weiteren Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr. Hiervon ausgenommen sind Fahrten von und zur Werkstatt oder Technischen Prüfstelle.“ Entweder die Mängel würden bis Monatsende abgestellt oder aber der Wagen werde „außer Betrieb“ gesetzt und die Kennzeichen abgegeben. Folge das Paar der Aufforderung nicht, komme ein Außendienstmitarbeiter, der Fakten schaffe und bis zu 286 Euro Gebühren verlange.

Mit dem Transporter zur Arbeit

Daniela Patz und Mathias Schulz fühlen sich schachmatt gesetzt: Sie können ihren Wagen nicht nutzen. Beim Landkreis erklärt Sprecherin Katrin Holzmann hingegen: „Die Autobesitzer können gegen den Bescheid beim Verwaltungsgericht Klage einreichen. Das hätte aufschiebende Wirkung.“ Ergo: Der Audi darf wieder brummen.

Aktuell löst Schulz das Problem auf seine Weise. Er führt einen Maschinenbaubetrieb in Uelzen. Er fährt mit seinem Peugot-Transporter zur Arbeit, einem Diesel: „Ich weiß nicht, ob das umweltfreundlicher ist, der Audi braucht sieben, der Transporter zehn Liter.“

Die Rechtslage Warum die Diesel nicht mehr rollen dürfen In einem Schreiben erklärt der Landkreis den Hintergrund: Im Jahre 2015 wurde seitens des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) festgestellt, dass diverse Fahrzeugtypen, die von den Fahrzeugherstellern Volkswagen, Audi, Seat und Skoda mit Motor-Aggregaten des Typs EA 189 hergestellt und vertrieben wurden, im Hinblick auf die Stickstoff-Emissionen nicht den Fahrzeugen zugrundeliegenden EU-Typgenehmigungen entsprechen. Das KBA als Typgenehmigungsbehörde hat daraufhin gegenüber dem Hersteller Audi Maßnahmen angeordnet, um die Übereinstimmung der betroffenen Fahrzeuge mit dem ursprünglich genehmigten Typ wiederherzustellen. Die geeignete Maßnahme ist das Entfernen der verbauten unzulässigen Abschalteinrichtung im Rahmen einer Rückrufaktion. Meine Anordnung zur Betriebsuntersagung ist das geeignete und erforderliche Mittel, um den unvorschriftsmäßigen Zustand zu beseitigen. Da Sie nicht an der Rückrufaktion teilgenommen haben, um das Fahrzeug in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen, habe ich den Betrieb des Fahrzeuges zu untersagen. Lediglich die Teilnahme am Rückruf stellt sicher, dass das Fahrzeug wieder der Typgenehmigung entspricht und damit vorschriftsmäßig ist. Es steht kein milderes Mittel zur Durchsetzung der Maßnahme zur Verfügung.

Von Carlo Eggeling