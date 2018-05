Tödlicher Unfall bei Bardenhagen

Bardenhagen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße zwischen Velgen und Bardenhagen. Ein 64 Jahre alter Fahrer eines VW Scirocco aus Lüneburg kam nach derzeitigen Ermittlungen gegen 10.30 Uhr unvermittelt nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Der Mann verstarb im Fahrzeug. Die Landesstraße war für gut 90 Minuten voll gesperrt.

Polizeibericht

Lüneburg/Bardowick. Zwei Diebstähle meldet die Polizei vom Mittwoch. Eine 60-Jährige ist in einem Markt Am Schmaarkamp in Lüneburg angerempelt worden, danach fehlte ihr das Portemonnaie. Auch an der Großen Straße in Bardowick griffen Täter am Vormittag zu. Dort wurde die Geldbörse einer 59-Jährigen gestohlen.

Lüneburg. Nachdem ein Unbekannter mit seinem Auto am Mittwochvormittag am Ochtmisser Kirchsteig einen Subaru gestreift hat, sucht die Polizei Zeugen. Geschätzter Schaden: 1500 Euro. Hinweise: (04131) 83062215. lz/ca

Den ausführlichen Polizeibericht lesen Sie am Freitag in der LZ.