Einspruch gegen Schöffen

Umstrittene Kandidaten

Die Männer , um die es geht, sind seit langem am rechten Rand aktiv. Einer war Anmelder eines rechtsextremen Aufmarsches in Lüneburg. Der Mann hatte sich Ende der 90er-Jahre einer Arbeitsloseninitiative angeschlossen. Nach Aussage von Aktiven der Initiative hatte der im Landkreis wohnende Aktivist den anderen was vorgemacht. Jedenfalls fühlten sie sich missbraucht, als im Juni 1998 führende Köpfe der Neonazi-Szene wie Christian Worch und Thomas Wulff mit mehr als 60 Anhängern durch die Stadt zogen. Oberbürgermeister Ulrich Mädge hatte sich Wulff damals entgegengestellt. Der Kandidat gilt weiter als Anhänger einer braunen Ideologie.

Der andere Schöffenamtsbewerber hatte sich ebenfalls für die UWL engagiert, die es bis in den Kreistag schaffte und eng mit der rechtsextremen NPD verbandelt war. Der Betreffende kommt eigentlich aus der Umweltbewegung und zählte zur Anti-Atomkraftbewegung. So hat er unter anderem an der Zeitschrift „Gorleben aktuell“ mitgearbeitet. Danach war er regelmäßig bei Aufmärschen der NPD zu sehen, beispielsweise 2012 im Clamartpark. Als der durch fremdenfeindliche Sprüche bekannte AfD-Politiker Markus Pretzell im Dezember 2015 in der Uni sprach, war der Schöffen-Kandidat dabei und äußerte sich abfällig über Gegendemonstranten. ca