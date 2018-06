Kinder-Karaoke im Park

Lüneburg. Es wird garantiert sportlich, durchaus auch musikalisch und mit Sicherheit mächtig bunt: Das Lüneburger Kinderfest steigt am Wochenende 7./8. Juli. Z wei Tage lang, jeweils von 11 bis 18 Uhr, dreht sich alles um den Nachwuchs. Damit der voll auf seine Kosten kommt, basteln die Organisatoren der Lüneburg Marketing GmbH und der Landeszeitung schon wieder fleißig am Programm, das mit einigen Neuerungen aufwarten kann.

Volleyball-Profis spielen mit den Kindern

Im Clamartpark kümmert sich wie in den Vorjahren die LZ um die Angebote. Organisatorin Heidrun Lüneburg lässt durchblicken, wer diesmal mit dabei sein wird: Die Volleyball-Profis der SVG Lüneburg spielen mit den Kindern und bringen den Bundesligaspielern von morgen gemeinsam mit den Jugendtrainern bei kleinen Wettbewerben erste Tricks bei. Die Fußballer des SC Lüneburg laden zum Kick auf dem Rasen ein, der Verein Lüneschach zum Schachspielen. Trainingseinheiten bietet das Combat Center Lüneburg an, auf der Bühne gibt es ein Programm von Claudia Daniels Dance. Die Kinderfeuerwehr Lüneburg präsentiert sich ebenso wie der Barfußpark Egestorf. Mädchen und Jungen können malen mit Künstlerin Swantje Crone, ein Ostfriesenabitur machen oder sich am LZ-Stand bunte Luftballons holen und in Kinderbüchern stöbern. Zum Klettern in den alten Bäumen des Parks lädt am Sonntag das Team des Kletterwalds Scharnebeck ein. „Diverse weitere Vereine und Institutionen wie der Kinderschutzbund, Budni und die Kindertafel bieten Mitmachaktionen an“, sagt Heidrun Lüneburg.

Mädchen und Jungen befragen LZ-Chefredakteur

Beim 1. Lüneburger Kinderkaraoke mit DJ Snoopy am Sonnabend können junge Gesangstalente auf der Bühne vor Publikum und einer Jury zeigen, was sie auf dem Kasten haben. Für jeden, der sich traut, gibt es garantiert einen Preis.

Bei einer Talkrunde am Sonntag haben Kinder die Möglichkeit, als Reporter LZ-Chefredakteur Marc Rath auf den Zahn zu fühlen und Themen ansprechen, die sie bewegen. Mitmachen können dabei einzelne Kinder und Jugendliche, aber auch Vereine, Schulklassen und Kindergärten. Für das Karaoke-Singen, die Talk­runde und die wenigen noch freien Stellplätze beim großen LZ-Kinderflohmarkt an beiden Tagen im gesamten Park sind Anmeldungen erbeten per E-Mail an Heidrun.Lueneburg@Landeszeitung.de.

Gerne können sich auch noch Vereine melden, die etwas auf der Bühne aufführen möchten oder sich im Park mit einem Stand präsentieren wollen.

Wasserbaustelle Am Sande

Für den Platz Am Sande, wo die Lüneburg Marketing GmbH das Programm gestaltet, steht auch schon einiges fest: Julia Steinberg-Böthig, Pressesprecherin des Marketing-Teams, nennt als Beispiele eine Kletterwabe, eine Wasserbaustelle, eine Hüpfburg und einen Riesenkicker. „Darüber hinaus wird es ein buntes Bühnenprogramm geben, Details stehen aber noch nicht fest“, sagt sie. Das Toggo-Team, das in der Vorjahren stets auch bekannte Musiker mit nach Lüneburg gebracht hatte, ist in diesem Jahr nicht dabei. Lüneburg habe diesmal nicht in deren Tourplan gepasst, heißt es.

Von Alexander Hempelmann