Eine Zeit, die ihr Leben verändert hat

Lüneburg. Elf Monate lang spielte Jenny Jürgens 2014/2015 als Haupt-Rose die Jana Greve in den Roten Rosen, lebte in einem „wundervollen“ Lüneburg. Sie wurde zum Liebling der Fans, die 11. Staffel mit ihr sahen durchschnittlich 1,61 Millionen Zuschauer – der zweithöchste Wert in der Rosen-Historie. Jetzt ist sie wieder da und wurde in den Studios im Industriegebiet Hafen gleich von einem Medien-Tross empfangen. Rundfunksender und Zeitschriften berichten über ihre Wiederkehr, auch der NDR drehte für Sendungen wie „Brisant“ und „Hallo Niedersachsen“.

Viel Arbeit und schöne Erinnerungen

Jenny Jürgens hat sich verändert, schon äußerlich: Die langen dunklen Haare sind gekappt worden, sie trägt eine pfiffige Kurzhaarfrisur. Im LZ-Gespräch verrät sie: „Tief in mir drin war der Wunsch immer schon, kurze Haare zu tragen. Aber ich dachte, dafür habe ich einen zu breiten Kopf. Im Frühling 2015 bestärkte mich mein Mann, sagte, ich habe ein tolles Gesicht und solle das doch machen.“ Äußerlich neu ist auch der Ehering: Im Mai 2015 heiratete sie den Regisseur David Carreras Solé.

Gerne erinnert Jenny Jürgens sich an die alten Rosen-Zeiten, auch wenn sie sagt: „Als Haupt-Rose musste ich unter der Woche immer nur arbeiten, arbeiten, arbeiten – und an den Wochenenden Texte lernen. Für Sightseeing blieb da kaum Zeit.“ Ihre Lieblingsplätze in der Stadt seien Tschorn „fürs Essen und Einkaufen“ und die Grünanlagen gewesen: „Lüneburg bleibt mir als kleine Perle in Erinnerung.“

An schmerzhaftem Verlust gewachsen

In ihre Lüneburg-Zeit fiel auch eine innere Veränderung, denn am 21. Dezember 2014 starb ihr Vater Udo Jürgens, der einen Teil seiner Kindheit in der Salzstadt verbrachte: „Der Tod meines Vaters war ein sehr großer Einschnitt in meinem Leben. Es war ein Kraftakt, hier bei den Rosen weiter zu machen. Der Verlust eines Elternteils stellte für mich eine totale Amputation dar.“ Die lebenslustige Schauspielerin sieht aber auch Positives darin: „Man kann durch so einen unglaublichen Schmerz auch wachsen. Inzwischen habe ich den Tod akzeptiert, das ist Teil meines Erwachsenwerdens“, sagt die 51-Jährige. Sie empfinde nun Empathie für andere, die einen geliebten Menschen verloren haben: „Ich kann jetzt auch andere trösten.“

Nach ihrem Rosen-Engagement habe sie kaum noch gearbeitet, ehrlich räumt sie ein: „Ich hatte nicht viele Anfragen, ich habe mich aber auch nicht um Rollen bemüht.“ Sie habe ihrem Privatleben Vorrang gegeben. Zusammen mit ihrem Ehemann lebt sie auf Mallorca, einen Wohnsitz haben sie auch in Düsseldorf.

Als „Jana Greve“ zurück am Set

Nun ist sie wieder als Jana Greve da, allerdings nur für drei Wochen. Jenny Jürgens verrät: „Ich hatte die Anfrage der Rosen schon im Oktober 2017 und sofort zugesagt. Ich sehe das als Kompliment, dass sie mich wiederhaben wollten.“ In der Rosen-Geschichte ging ihre Figur Jana mit ihrer großen Liebe Sebastian und der Idee für eine Kosmetik-Serie nach Brüssel. Mittlerweile ist aus dem Start-Up eine international erfolgreiche Unternehmung geworden. Die Verbindungen zu Janas Freunden in Lüneburg aber sind nie abgerissen. Insbesondere als sie in Brüssel auf einer Konferenz die Marketing-Expertin Eva (Andrea Lüdke) kennenlernt und sich eine Freundschaft entwickelt, ist ein Besuch in Lüneburg fest verabredet. Umso mehr, seit Jana plant, eine exklusive Pflege-Kollektion in Keramikschalen, Döschen und Tiegeln zu vertreiben. In Lüneburg erkennt sie aber schnell, dass Eva ein falsches Spiel spielt und alle um sich herum belügt.

Die Folgen mit Jenny Jürgens werden voraussichtlich ab Ende August ausgestrahlt.

Von Rainer Schubert

Mehr dazu:

Jenny Jürgens blüht als neue Hauptrose auf

Neue Blüten im Rosen-Garten

Rosen lüften ihre Geheimnisse

Wunderbare Zeit in zauberhafter Stadt