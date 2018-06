Dachbrand in Bleckede

Bleckede. Am Sonntag um 16.55 Uhr schrillte der Alarm für die Bleckeder Feuerwehren: Brand am Von-Estorff-Weg. „Als ich ankam, stand das Dach eines landwirtschaftlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäudes in Flammen“, berichtet Feuerwehrsprecher Carsten Schmidt. Alle Bewohner hätten sich unverletzt ins Freie retten können.

Rund 100 Kräfte sind im Einsatz, auch um Glutnester unter dem Dach zu ersticken: „Das dauert,“ hieß es am Sonntagnachmittag. Anwohner seien aufgefordert worden, wegen des Qualms Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ursache des Feuers noch unklar

Die Höhe des Sachschadens und die Ursache des Feuers sind unklar. Die Brandermittler der Polizei konnten die Brandruine aufgrund der aktuellen Gefahr noch nicht betreten. ca