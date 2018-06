68-Jährige stirbt bei Unfall auf K3

Masendorf. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagmittag im Landkreis Uelzen. Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 68-Jährige gegen 14.05 Uhr die K3 von Masendorf in Richtung Oetzen. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zwar konnten Feuerwehrleute sie aus dem Autowrack befreien, die 68-Jährige aus dem Landkreis Uelzen verstarb jedoch noch an der Unfallstelle im Rettungswagen.

Die K3 blieb während des Rettungseinsatzes bis 15.10 Uhr voll gesperrt. Die Bergung des Autos dauert zur Stunde noch an. lz