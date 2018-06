Brennender Pkw sorgt für Staus auf der B4

Melbeck. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitag gegen 6.30 Uhr der BMW eines 49-Jährigen in Melbeck in Brand geraten. Der BMW-Fahrer fuhr auf der B4 aus Lüneburg kommend in Richtung Uelzen, als der Pkw zu brennen begann. Auf Höhe eines Lebensmittelmarktes kam das Auto zum Stehen. Der BMW-Fahrer konnte den Pkw unverletzt verlassen.

B4 für mehr als eine Stunde voll gesperrt

Durch den Brand, die Löschmaßnahmen und die anschließende Bergung blieb die B4 für mehr als eine Stunde voll gesperrt. lz