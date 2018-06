Vierhöfen. Am Donnerstag kam es in den frühen Morgenstunden in Vierhöfen zu einem großen Polizeieinsatz. Mehrere Stunden lang waren Straßen in dem Ort abgesperrt, berichten Anwohner – was war geschehen?

Urkundenfälschung und Veruntreuung

Die Oldenburger Staatsanwaltschaft klärt auf: Der Einsatz war eine größer angelegte Durchsuchungsaktion. Derzeit werde gegen zwei Verantwortliche und 15 Mitarbeiter zweier Unternehmen mit Sitz in Friesoythe und Westerstede ermittelt, und zwar „wegen des Verdachts des Vorenthaltens und des Veruntreuens von Sozialversicherungsbeiträgen“, sagt Staatsanwalt Torben Tölle. Die Mitarbeiter halfen den beiden Verantwortlichen dabei, sie werden wegen Urkundenfälschung verdächtigt.

Bei den Durchsuchungen in Vierhöfen konnten die Beamten Geschäftsunterlagen, Verträge sowie Pässe beschlagnahmt werden. Die müssen nun ausgewertet werden, die Ermittlungen dauern weiterhin alle, sagt Tölle. row