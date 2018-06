Die Zukunft auf dem Land

Hintergrund

Soziale Dorfentwicklung

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fördert Modell- und Demonstrationsvorhaben im Bereich „Soziale Dorfentwicklung“, um Dorfgemeinschaften bei der Gestaltung neuer Wege für ein soziales Miteinander zu unterstützen. Ziel ist es, innovative Lösungsansätze zu erproben und praxistaugliche Konzepte bundesweit bekannt zu machen. Für eine erfolgreiche soziale Dorfentwicklung ist das aktive Mitwirken der im Ort lebenden Menschen unverzichtbar.

In anderen Bundesländern wurden bereits Projekte umgesetzt. Dazu gehören generationsübergreifende Betreuung und Dorfkümmerer in Hessen, Dorfnetze in Rheinland-Pfalz, die Kombination von Wissenschaft und Dorfentwicklung in Greifswald und die Stärkung der dörflichen Versorgungsangebote in einem Dorf in Nordrhein-Westfalen.