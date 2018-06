8-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Reppenstedt. Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag ein 8 Jahre alter Junge schwer verletzt worden. Gegen 14 Uhr soll der Knabe mit seinem Fahrrad über den Fußgängerüberweg in der Dachtmisser Straße gefahren sein, berichtet die Polizei. Zur gleichen Zeit fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Auto die gleiche Straße in Richtung Kreisel. Sie erfasste den jungen Fahrradfahrer, so dass er sich schwer am Bein verletzte und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls – wer etwas gesehen hat, soll sich bitte bei der Station in Reppenstedt melden. Telefon: 04131 – 66 3 88. lz