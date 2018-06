Geldimpulse stärken die Wirtschaft

Hintergrund

Der Geldverteiler des Landes

Aufgabe der NBank ist es, Fördermittel der Europäischen Union, des Bundes und des Landes im Namen des Landes Niedersachsen zu bewilligen, um die Regionen in einer Bündelung von Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Wohnraum- und Infrastrukturförderung voranzubringen. Das geschieht unter anderem über Darlehen, Beteiligungen und Zuschüsse.

Der Leiter der Beratungsstelle Lüneburg, Stephen Struwe-Ramoth, ist mit seinem Team im Dezember 2016 von ihrem Domizil im Stadtzentrum An der Münze ins neue Haus der Wirtschaft an der Stadtkoppel gezogen. „Mit den Partnern im Haus gibt es eine exzellente Zusammenarbeit. So bieten NBank, Arbeitgeberverband und Wirtschaftsförderung beispielsweise gemeinsame Beratungen an.“ Die NBank kooperiert in Lüneburg unter anderem auch mit dem Amt für regionale Landesentwicklung, dessen stellvertretender Leiter Harald Ottmar bestätigt: „Die Zusammenarbeit ist ideal. Unser Amt hat einen stärkeren Blick direkt auf die Region, kann empfehlen, welche Förderung die Kommunen brauchen.“