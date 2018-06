Haftbefehl nach Überfall auf Taxifahrer

Lüneburg/Amelinghausen. Langen Atem bewiesen die Ermittler des Lüneburger Fachkommissariats Raubdelikte. Anfang dieser Woche klickten die Handschellen bei einem dringend tatverdächtigen 28-Jährigen aus der Region. Er soll im Juli 2017 in Lüneburg einen Taxifahrer überfallen und verprügelt haben. Der 28-Jährige wurde am vergangenem Montag, 18. Juni, dem Haftrichter beim Amtsgericht Lüneburg vorgeführt, der den bereits erlassenen Haftbefehl bestätigte.

Wie berichtet waren am 13. Juli 2017, gegen 00.45 Uhr, zwei damals unbekannte Täter Am Sande in das Taxi des 50-Jährigen gestiegen und ließen sich zum Kreidebergsee fahren. Auf dem Parkplatz in der Straße Am Kreideberg hielt einer der Täter, der auf der Rücksitzbank mitgefahren war, den Fahrer von hinten fest, während der auf dem Beifahrersitz sitzende Täter ohne Vorwarnung begann, auf den 50-Jährigen einzuschlagen. Bevor die Männer in unbekannte Richtung

flüchteten, nahmen sie die Geldbörse mit Bargeld des Taxi-Fahrers mit. Der Taxifahrer erlitt durch die Vielzahl an Schlägen blutende Gesichtsverletzungen, die später im Klinikum behandelt wurden.

Erbeutete Geldbörse sichergestellt

Im Rahmen ihre Ermittlungen und Auswertung von Spuren konnte die Polizei den 28-jährigen ehemals in Lüneburg und jetzt in der Samtgemeinde Amelinghausen wohnhaften Täter ermitteln. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde auch die erbeutete Geldbörse sichergestellt. Der 28-Jährige schweigt aktuell zu den Tatvorwürfen und wurde in die Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen bezüglich des Mittäters dauern an.