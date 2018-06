Bombenentschärfung in Lauenburg erst am Freitag

Lauenburg. Die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Lauenburg muss aufwendiger vorbereitet werden als ursprünglich gedacht. Statt am Mittwoch soll die amerikanische 1000-Pfund-Bombe nun voraussichtlich erst am Freitag unschädlich gemacht werden. Das teilten Stadt und Kampfmittelräumdienst am Montag auf einer Pressekonferenz im Katastrophenschutzzentrum an der Reeperbahn mit.

„Wenn alles gut geht, sind wir in 30 bis 45 Minuten durch. Wenn nicht, braucht Lauenburg ein neues Industriegebiet“, fasste Sprengmeister Georg Ocklenburg die Situation zusammen. Er leitet ein vierköpfiges Team, das sich um den Blindgänger, der gut nach seinen Angaben 200 Kilo Sprengstoff enthalten soll, kümmern wird.

Bombe lag in dreieinhalb bis vier Metern Tiefe

Lage und Zustand der Bombe stellen die Entschärfer vor eine Herausforderung. „Die Bombe lag in dreieinhalb bis vier Metern Tiefe, wobei das Grundwasser schon in eineinhalb Metern Tiefe steht“, berichtete Karlheinz Werbitzky, einer der beteiligten Sprengmeister. Nachdem Experten des Kampfmittelräumdienstes bei der Auswertung von Luftbildern auf die Verdachtsfläche an den Söllerweisen gestoßen waren, begannen die Erkundungsarbeiten am 4. Juni. Soweit Routine. Werbitzky: „Zwei Tage später mussten wir das Grundwasser absenken, um in die gewünschte Tiefe gelangen zu können. Wir haben die Bombe gesehen, aber es läuft in der Tiefe immer wieder Wasser in die Grube nach.“ Deshalb wurde der Blindgänger sogar angehoben, das Loch aber wieder verfüllt.

Dass es sich um eine amerikanische Fliegerbombe handelt, steht fest. Sie verfügte ursprünglich vorn und hinten über Aufschlagzünder. „Der hintere fehlt“, so Ocklenburg. Er hat nun geplant, den vorderen Zündern auszubauen. „Jede Bombe ist anders“, erklärt er und mag deshalb keine konkrete Gefahrabschätzung abgeben. Vorsorglich werden auf jeden Fall die Elbe, der Elbe-Lübeck-Kanal, die Bundesstraße 209 und die Bahnstrecke Lüneburg-Lübeck gesperrt. Außerdem werden der Bahnhof, die Hitzler-Werft und Teile des Industriegebietes evakuiert.

Sollte eine Entschärfung am Freitag nicht möglich sein, würde man vermutlich am Sonnabend eine Sprengung einleiten. Dazu seien dann aber zusätzliche umfangreiche Vorbereitungen nötig, hieß es auf der Pressekonferenz.

Ein Dutzend Polizisten werden die Straßen sperren

„Mit besonderen Lagen kennen wir uns ja aus, aber dann war es bisher meistens wegen eines Hochwassers, noch nie wegen einer Bombe“, erklärte Nieberg, der Leiter des Stadtentwicklungsamtes, am Montag. Am Freitag steht den Menschen also eine ganz neue Erfahrung bevor. Ein Dutzend Polizisten der Lauenburger Station unter Leitung von Ulf Clasen werden die Straßen sperren, außerdem Bundespolizisten den Bahnhof sichern und die Wasserschutzpolizei die Wasserstraßen sperren. Anwohner oder Mitarbeiter von Firmen, die durch die angeordnete Evakuierung betroffen sind, können sich in der Marina treffen. „Die Anordnung der Evakuierung gilt so lange, bis der Kampfmittelräumdienst Entwarnung gibt“, betont Nieberg. Das tut er deshalb, weil etwaige Komplikationen während der Entschärfung der Bombe zurzeit nicht abgeschätzt werden können.

Die Stadt wird mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an der Industriestraße in Höhe Ladestraße ihr Lagezentrum einrichten. Ab 11 Uhr dürfen nur noch Sprengmeister Ocklenburg und sein Team in Richtung Klärwerk. „Wir werden von Haus zu Haus und in die Betriebe gehen und angeordnete Evakuierungen überprüfen““, stellt Clasen klar.

Alle Beteiligten gehen auf Nummer sicher

Die Versorgungsbetriebe Elbe werden für die Entschärfung eine Gasleitung kappen müssen. „So wollen wir mögliche Rückstöße ins Netz bei einer eventuellen Explosion verhindern“, erklärt Joachim Schöttler, der Geschäftsführer des Energieversorgers. Alle Beteiligten gehen auf Nummer sicher. Der Termin wurde auch von Mittwoch auf Freitag verschoben, um Betriebsabläufe nicht zu sehr zu stören. So wird das Chemiewerk Worlée im 560 Meter großen Sperrkreis liegen und deshalb seine Prozesse der Produktion herunter fahren müssen. „Wir sind den Betrieben da entgegen gekommen“, berichtet Nieberg.

Möglich wurde das, weil die Bombe keinen Langzeitzünder hat. Doch auch der einzig verbliebene Aufschlagzünder birgt ein Risiko. Immerhin lag die Bombe wohl mehr als 70 Jahre im Boden und hatte dort Grundwasserkontakt. „Das Umfeld ist für uns sehr schwierig, da vernünftig an den Zünder zu gelangen“, erklärte Sprengmeister Karlheinz Werbitzky. „Wir gehen aber davon aus, dass alles gut gehen wird“, zeigte sich Nieberg trotz der Herausforderungen optimistisch. tja

Die Stadt wird ab Donnerstag unter der Telefonnummer (0 41 53) 5 90 93 00 ein Bürgertelefon schalten. Hier erhalten Betroffene alle nötigen Informationen. Folgende Bereiche der Stadt Lauenburg/Elbe müssen geräumt werden:

Südlich des Elbe-Lübeck-Kanals belegene Bereiche der „Hitzler-Werft“

Alter Bahnhof 1

Bahnhof 1

Kläranlage der Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe AöR

Worléestraße (gesamt)

Söllerstraße 14 – 16

Söllerstraße 29 – 31

Söllerstraße 33

Industriestraße ab Hausnummer 18 aufsteigend (in südliche Richtung)

Straße Auwiesen (gesamt)

