Teures Auto gestohlen

Adendorf. Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch am Moorblick mit einem schwarzen 5er-BMW davongefahren. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit mehreren Zehntausend Euro. In der Vergangenheit waren in Adendorf schon einmal hochwertige Fahrzeuge von BMW gestohlen worden. Hinweise: (04131) 83062215.

Ins Haus geschlichen

Artlenburg. Eine etwa 30-jährige südeuropäisch wirkende Frau soll sich am Dienstagvormittag in ein Haus an der Alten Straße geschlichen und Geld gestohlen haben. Zeugen hätten beobachtet, wie die Täterin zu einem Auto mit Pinneberger Kennzeichen (PI) gelaufen und geflüchtet sein soll, berichtet die Polizei.

Radlerin angefahren

Lüneburg. Eine 13-Jährige ist gestern Vormittag leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam das Mädchen aus der Seiteneinfahrt des MTV-Treubund-Platzes an der Friedrich und fuhr auf die Fahrbahn. Eine 33-Jährige in einem Ford sah das Kind zu spät und fuhr es an. ca

