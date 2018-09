Lüneburg. Bei einer Kontrolle auf der Ostumgehung hat die Polizei bereits am Freitag binnen sechs Stunden 82 Temposünder geblitzt. Der „Spitzenreiter“ sauste mit 151 Kilometern pro Stunde durch den Tempo-100-Bereich. Er muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Betrunken

Lüneburg. Es war schon keine gute Idee, durch die Fußgängerzone zu fahren, doch es kam noch dicker: Eine Streife hat am Sonntag einen 43-Jährigen in einem Opel An den Brodbänken gestoppt. Der Mann besitzt keinen Führerschein, hatte aber gut 2,4 Promille intus. Zudem hielt die Polizei an der Droste-Hülshoff-Straße im Moorfeld einen 19-Jährigen an. Der junge Mann besitzt keine Fahrerlaubnis und hatte falsche Kennzeichen an einem Mercedes. ca

