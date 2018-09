Badespaß bis zum Schluss

Lüneburg. Sonne, Dürre und Hitze: Der diesjährige Sommer hatte es in sich. Viele Bürger verbrachten die heißen Tage am liebsten im Wasser. Das erfreute besonders die Freibäder im Landkreis. Jedes Bad verzeichnete ein großes Plus bei den Besucherzahlen.

Die größten Steigerungen: Das Waldbad Alt Garge, das Freizeitbad Tespe und das Freibad Hagen zählten doppelt so viele Gäste wie im Vorjahr und mehr, das Naturbad Bardowicker Strand sogar mehr als viermal so viele. Die Bäder Bardowick, Hagen und Tespe haben dabei noch nicht einmal geschlossen: Hier kann noch bis Sonnabend gebadet werden. Am selben Tag schließt auch das Bad in Salzhausen. Im Freibad Hagen ist dagegen heute Abend um 19.30 Uhr Betriebsschluss.

Einige Freibäder haben zum Saisonabschluss besondere Aktionen geplant: Freien Eintritt zum Saisonende gibt es in Salzhausen und Amelinghausen, gegrillte Würstchen gibt es für kleines Geld im Freibad Hagen und eine Schaumparty findet Ende September in Dahlenburg statt. Beim Hundeschwimmen in Adendorf und Alt Garge haben die Vierbeiner einen Tag das Becken für sich.

Der stärkste Monat war bei allen Freibädern der Juli, der besucherreichste Tag bei den meisten der 31. Juli oder der 7. August.

Die Freibäder im Überblick

Adendorf

Letzter Tag: 9. September

Besucher gesamt: 134 478 (neuer Rekord)

Besucher 2017: 79 925

Stärkster Tag: 7. August (3829)

Besondere Aktionen: Hundeschwimmen am Sonnabend, 15. September, von 14 bis 18 Uhr. Bevor das Wasser abgelassen wird, dürfen auch Vierbeiner im Freibad unter Aufsicht der Halter ihre Runden drehen.

Amelinghausen

Letzter Tag: 16. September

Besucher gesamt: 38 900

Besucher 2017 : 25 269

Stärkster Tag: 7. August (1153)

Besondere Aktionen: Freier Eintritt am Sonntag, 16. September. Kinder können sich auf Spielgeräte im Becken freuen.

Alt Garge

Letzter Tag: 9. September

Besucher gesamt: 54 836

Besucher 2017: 21 000

Stärkster Tag: 26. Juli (1632)

Besondere Aktionen: Hundeschwimmen am Sonntag, 16. September ab 11 Uhr. Im 50-Meter-Schwimmbecken dürfen sich die Vierbeiner austoben.

Bardowick

Letzter Tag: 15. September

Besucher gesamt: 51 000

Besucher 2017: 12 500

Stärkster Tag: 31. Juli (1770)

Dahlenburg

Letzter Tag: 30. September

Besucher gesamt: 51 504

Besucher 2017: 42 000

Stärkster Tag: 31. Juli (1276)

Besondere Aktionen: Schaumparty am Sonntag, 30. September, von 14 bis 18 Uhr. Der Abschluss der Saison wird traditionell groß gefeiert.

Lüneburg

Letzter Tag: 14. September

Besucher gesamt: 120 000

Besucher 2017: 60 000

Stärkster Tag: 31. Juli (3052)

Besondere Aktionen: Abschlussgrillen heute, 14. September, von 18.30 bis 19.30 Uhr. Anmeldung vor Ort an der Kasse.

Tespe

Letzter Tag: 15. September

Besucher gesamt: 15 095

Besucher 2017: 7695

Stärkster Tag: 7. August (451)

Salzhausen

Letzter Tag: 15. September

Besucher gesamt: 84 628 (neuer Rekord)

Besucher 2017: 48 000

Stärkster Tag: 7. August (2141)

Besondere Aktionen: Der Eintritt ist am Sonnabend, 15. September, frei.

Von Klaus Reschke