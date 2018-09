Einsatz nach „Notruf Wolf“

Todesursache auf der Spur

Lüneburg/Berlin. Die Zahl der Wölfe in Deutschland wächst – und damit auch die Zahl der Verkehrsunfälle. Allein in diesem Jahr gab es laut Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft in Niedersachsen 13 Verkehrsunfälle, bei denen ein Wolf zu Tode gekommen ist. Dazu kommen drei Fälle, in denen ein Wolf illegal geschossen wurde.

Woran ein aufgefundener Wolf in Deutschland gestorben ist, ermittelt das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin. Dort werden die Kadaver per Computertomographie auf Munition und Munitionsreste untersucht, danach zur weiteren Diagnose in der Pathologie aufgeschnitten. „Zusätzlich erheben wir Daten zu Parasitenbefall, Gewicht und Größe, bestimmen außerdem die Genetik, sodass wir wissen, zu welchem Rudel das Tier gehört hat“, erklärt IZW-Sprecher Steven Seet.

Anfangs untersuchte das IZW zwei bis drei Tiere im Jahr, „mittlerweile sind es fast 100“, sagt Steven Seet. „Und von denen sind 17 bis 18 Prozent illegal getötet worden.“ Häufig würden die Tiere erschossen, „es gab aber auch schon Fälle, in denen dem Tier der Kopf abgeschnitten wurde.“ Auch Fälle, in denen der Wolf mit dem Auto gejagt und dann gezielt totgefahren wurde, „konnten wir hier schon nachweisen“. off