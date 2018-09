Lüneburg. Das Auto ist circa 100.000 Euro wert, jetzt ist der hochwertige Oldtimer gestohlen worden. Am Dienstag zwischen 12.30 und 14.35 Uhr haben unbekannte Täter einen Mercedes 190SL entwendet, der in der Haagestraße abgestellt war. Bei dem grauen Mercedes mit dem Kennzeichen SAW – O 511H handelt es sich um einen Oldtimer von 1959. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen. lz