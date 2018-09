Sperrungen für das Mittelalter-Spektakel

Lüneburg. Die Sülfmeistertage steigen von Freitag, 28. September, bis Sonntag, 30. September, in der Innenstadt mit Wettkämpfen, mittelalterlichen Ständen, Musik und einem Festumzug. Wegen der zu erwartenden hohen Besucherzahlen und für die Aufbauten wird der Platz Am Sande bereits ab Donnerstagmorgen auch für Busse und Taxen gesperrt. Die Veränderungen am Wochenende im Überblick:

Busse der Linien 5003, 5007, 5011, 5015, 5203, 5600, 5620, 5700, 5918, 5919, 5920 halten statt am Sand in der Roten Straße am Clamartpark. Eine Ausnahme bildet die Linie 5012: Sie fährt direkt zur Haltestelle Rotes Tor in der Barckhausenstraße. Auf der gegenüberliegenden Seite des Parks halten die in Richtung ZOB fahrenden Busse der Linien 5005, 5009, 5013, 5200 und 5202. In Gegenrichtung werden diese Linien über die Reichenbach- und Hindenburgstraße umgeleitet – mit Halt beim Behördenzentrum am Reichenbachplatz. Die Haltestelle am Reichenbachplatz wird außerdem zum Halt für die Linien 5002, 5014 und 5405, die jedoch auch in Richtung ZOB dort entlangfahren.

Beim Umzug geht in manchen Straßen nichts mehr

Nicht mehr bedient werden die Haltestellen am Bürgeramt, am Markt und am Rathaus. Ebenfalls nicht angefahren wird die Haltestelle Am Graalwall. Als Ersatz hierfür dient der Halt Am Springintgut. Die Überlandlinien 5100, 5104, 5110, 5300, 5304, 5361, 5610 und 5900 aus Richtung Dahlenburg, Neetze, Barendorf und Scharnebeck beginnen und enden ab Donnerstag bis einschließlich Sonntag am Bahnhof und nicht am Sand.

Der Taxenstand vor der Commerzbank wird verlegt in die Wallstraße. Für den Taxenstand bei der St. Johanniskirche wird ein Ersatz Bei der Ratsmühle eingerichtet.

Für den Festumzug am Sonntag , der gegen 15 Uhr startet, muss von 13 bis 18 Uhr mit Einschränkungen und zeitweisen Sperrungen gerechnet werden. Die Route beginnt an den Sülz­wiesen, führt durch die Straßen Am Bargenturm, Bei der St. Lambertikirche, Salzstraße, Neue Sülze, Am Marienplatz, Am Ochsenmarkt, An den Brodbänken, Rosenstraße, Am Berge zum Platz Am Sande. Von dort aus geht es über die Rote Straße, die Wallstraße und den Lambertiplatz zurück zu den Sülzwiesen.

Während des Umzuges werden die Haltestellen auf der Route nicht bedient. Fahrgäste der Buslinien 5003, 5007, 5011 und 5015 können auf die Lindenstraße ausweichen. Die Taxenstände Wallstraße und Rote Straße entfallen während des Umzuges. lz