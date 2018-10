Gemeinsam günstige Mietwohnungen bauen

Vorreiter in Lüneburg war die Gruppe LeNa

Wohnen in der Gemeinschaft

Das erste gemeinschaftliche, generationsübergreifende Wohnprojekt in Lüneburg brachte die Gruppe LeNa am Brockwinkler Weg auf den Weg. Inzwischen sind einige weitere Projekte mit unterschiedlicher Ausrichtung in der Umsetzung beziehungsweise angedacht. Auch im geplanten Neubaugebiet Am Wienebütteler Weg sollen Grundstücke für Baugruppen vorgehalten werden, ebenso im Hanseviertel-Ost.

Die Stadtverwaltung begrüßt Baugruppenprojekte, „weil sie einen Mehrwert für die Stadtentwicklung darstellen“, sagt Stadtbaurätin Heike Gundermann. Die Gruppen realisierten in der Regel ihre Projekte als Mehrfamilienhäuser. Diese Bauform spare Ressourcen und Flächen. Baugruppen trügen auch dazu bei, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, da Menschen von der Planung bis zur Umsetzung vieles selbst realisierten. Außerdem würden von ihnen neue Mobilitätskonzepte gelebt, die der Entlastung der Umwelt dienen. Und sie seien aus gesellschaftlicher und sozialer Sicht ein Gewinn. „Denn hier tun sich oft Menschen verschiedener Generationen zusammen mit dem Ziel, eine lebendige Nachbarschaft auch über die Baugruppe hinaus zu gestalten.“

Der Verein „Mehr Leben“ ist ein regionales Forum für neue Gruppen und Initiativen, die ihr Wohnprojekt schon bezogen haben oder noch in der Planung sind. Ein Stammtisch – stets am ersten Montag eines Monats ab 19 Uhr im Mälzer – bietet die Gelegenheit zum Austausch.